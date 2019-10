Violeta Stoica

Deși primarul Adrian Dobre țipă din toți rărunchii că bugetul Ploieștiului a fost vitregit de fonduri venite de la guvern, în acest an, se vede treaba că municipalitatea condusă de cel mai hulit primar al orașului nu este în stare să cheltuiască banii primiți “plocon” de la Consiliul Județean Prahova.

Unul dintre exemple este foarte clar. În vara acestui an, Consiliul Județean Prahova a alocat administrației locale ploieștene suma de 4 milioane de lei, în cadrul unei asocieri destinate construirii în comun a clădirii laboratorului de radioterapie de la Spitalul Municipal Ploiești – Schuller. Practic, de la bugetul județului se asigurau fondurile pentru demararea proiectului.

Un spațiu destinat tratamentului strict necesar bolnavilor de cancer din Prahova, dar și din județele limitrofe, mult așteptat de pacienții care acum fac naveta, în condițiile unor afecțiuni necruțătoare, fie în București, fie în Brașov, este în stadiul de proiect de circa 10 ani.

În acest an, când Consiliul Județean Prahova a alocat fonduri Primăriei Ploiești pentru acoperirea cheltuileilor cu proiectarea și construirea laboratorului de radioterapie, aferente lui 2019, lucrurile nu au stat mai bine, iar Adrian Dobre a preferat să dea banii înapoi, decât să facă tot posibilul pentru a impulsiona demararea lucrărilor.

Laboratorul de radioterapie cu energii înalte, pentru care reprezentanții Spitalului Municipal Ploiești se luptă de circa 10 ani, ar putea fi o șansă în plus la viață pentru miile de bolnavi de cancer din Prahova. În prezent, în unitatea medicală aflată în administrarea Primăriei Ploiești și a Consiliului Local Ploiești, există aparatură doar pentru tratarea unor tumori maligne superficiale, iar pentru înființarea unui laborator de radioterapie în adevăratul sens al cuvântului, era nevoie de construirea imobilului special proiectat pentru un asemenea spațiu medical. Lucru care ar fi putut debuta în acest an, dacă Primăria Ploiești ar fi rezolvat mai rapid problema achiziției publice destinate contractării proiectării și a construirii clădirii.

În luna august a acestui an, Consiliul Local Ploiești a aprobat asocierea cu Consiliul Județean Prahova, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții “Construire Laborator Radioterapie cu Energii Înalte” la Spitalul Municipal Ploiești. Obligațiile părților semnatare ale contractului de asociere au fost clar stipulate. Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, se obliga să asigure transmiterea fondurilor din acest an (4 milioane de lei) în contul deschis la Trezorerie de Primăria Ploiești. Lucru care s-a întâmplat, pentru că într-una dintre ședințele Consiliului Județean Prahova s-a aprobat alocarea sumei destinate laboratorului de radioterapie al spitalului aflat în administrarea Primăriei Ploiești.

Pe de altă parte, primarul municipiului Ploiești – Adrian Dobre – se obliga să deruleze, să urmărească și să verifice lucrările prin personal calificat și autorizat, dar și să utilizeze sumele virate de partener (Consiliul Județean Prahova) conform destinației banilor. Aici lucrurile nu s-au mai petrecut așa cum ar trebui, ceea ce a condus la înștiințarea Consiliului Județean Prahova că banii alocați nu se cheltuie și că ar fi bine să fie dați, din nou, la anul!

Astfel, începerea lucrărilor și, implicit, alocarea fondurilor ar putea fi puse din nou în discuție printr-un nou parteneriat semnat între Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova, în anul 2020.