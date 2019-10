FC Voluntari 2- CS Blejoi 2-3 (1-1)

Stadion : Voluntari. Spectatori: 300. Marcatori: V. Mihai (11), Costache (80) / Chiși (2), Ir. Dumitru (62- penalty), Ghica (74)

FC Voluntari: Neacşu-M. Leasă (70 Mitrache), Gîsă, Costache, C. Nica (75 Seymour)- Borţoneanu, M. Sevastian- Al. Ilie, (67 Trandafirescu), Stăiculescu (88 Dovleac), V. Mihai- Voinescu. Antrenor: Cosmin Bărcăuan.

CS Blejoi: Ad. Gheorghe- C. Anghel, Al. Oprea, G. Năstase, Ghinea- C. Ruptureanu (30 Vl. Badea)- I. Chişi (84 Rudaru), Ir. Dumitru (77 T. Bojoagă), D. Iancu (65 Cl. Stoica), R. Dogaru- C. Lambru. Antrenor: Răzvan Vlad

Cartonaşe galbene: C. Nica (7), Gîsă (83), Dovleac (90) / C. Anghel (47), Rudaru (89)

Au arbitrat: Valentin Naidin, Costin Ciocan, Alin Soare (toţi din Turnu Măgurele)

Observatori FRF: Iulian Ivan (Giurgiu), Ştefan Stana (Bucureşti)

Jucătorul meciului: Ionuț Chiși.

CS Blejoi, succes pe terenul satelitului luu FC Voluntari, respectiv Astra 2, victorie la Râșnov, iată cum arată o etapă perfectă pentru echipele prahovene din C3, care urcă un pic în clasamentul la zi și dau impresia că pot continua ascensiunea!

Nou promovata în Liga a 3-a a bifat primul succes în deplasare la acest nivel, după victoria fabuloasă din runda precedentă, 4-0 cu noul lider, Flacăra Moreni, venind această victorie la Voluntari.

Unde Blejoiul a fost, clar, echipa mai bună, având multe ocazii de gol, în ciuda „pretențiilor” diferite, Voluntariul fiind echipa superioară… doar cu numele.

Și Astra 2 a venit victorioasă de la Râșnov, la capătul unui meci cu multe evenimente, Trușescu ajungând la spital după câteva minute de joc din cauza unui traumatism suferit la un duel aerian.

De remarcat debutul cu gol al celui de-al patrulea frate Fatai, după celebrul Kehinde, care a jucat la cel mai înalt nivel, Taofic – retras din motive medicale din activitate, Yunus – împrumutat de Astra la Brăila, venind acum rândul lui Abdulah să debuteze, jucătorul născut în 1999 reușind să marcheze la … prima atingere de balon!

Liga 3, seria 3, etapa 9

CSM Slatina – Progresul Spartac 2-2

Vasile Gheorghe (44), David Oprescu (59) / Lucian Acasandrei (78), Mircea Şcheau (90+6 – autogol)

Flacăra Moreni – Vediţa Coloneşti 4-0

Marius Zidaroiu (9, 15), Cosmin Anton (39), Iulian Drăgan (75)

FC Voluntari 2 – CS Blejoi 2-3

Vasile Mihai (12), Constantin Costache (78) / Ionuţ Chişi (1), Irinel Dumitru (61 – penalty), Ştefan Ghinea (72)

Universitatea Craiova 2 – FC Pucioasa 6-1

Marius Briceag (12), Mihai Roman (30, 53, 63), Luis Niţu (32, 42)/ Narcis Marina (88)

CS Baloteşti – SR Municipal Braşov 2-3

Constantin Greblea (49, 50) / Horia Popa (22 – penalty, 28), Eduard Renţa (33)

Unirea Bascov – CSM Alexandria 2-1

Alexandru Traşcă (4), Sebastian Ivan (56) / Alexandru Gheorghişor (71)

Olimpic Cetate Râşnov – AFC Astra 2 1-3

Alexandru Vîrlan (49) / Dragoş Gheorghe (25), Raul Gâvîrliţă (47), Adeshina Abdul Fatai (89)

Sporting Roşiori – Tractorul Cetate 1-0

Alin Roman (39)

Clasament

Loc M V E Î Gol. P

1. Flacăra Moreni 9 6 1 2 17-7 19

2. CSM Slatina 9 5 3 1 18-5 18

3. Progresul Spartac 9 5 3 1 18-6 18

4. Univ. Craiova 2 9 5 3 1 20-10 18

5. CSM Alexandria 9 5 1 3 14-9 16

6. Vediţa Coloneşti 9 4 2 3 9-11 14

7. FC Voluntari 2 9 4 1 4 22-25 13

8. Unirea Bascov 9 2 6 1 21-17 12

9. CS Blejoi 9 3 3 3 10-10 12

10. Olimpic Cetate 9 3 2 4 16-18 11

11. CS Baloteşti 9 3 1 5 13-15 10

12. SR Mun. Braşov 9 2 3 4 10-16 9

13. Tractorul Cetate 9 3 0 6 13-26 9

14. AFC Astra 2 9 2 2 5 12-11 8

15. Sporting Roşiori 9 2 1 6 5-21 7

16. FC Pucioasa 9 1 2 6 6-17 5