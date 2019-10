Lucian Avramescu

Nouă români cu studii medii și superioare își părăsesc zilnic țara. Este cea mai cumplită tragedie din istoria poporului român. Cine e vinovat pentru asta și cine plătește pentru golirea României de cetățenii ei?

Aproape jumătate din România muncitoare nu mai e aici.

Zilnic, de 30 de ani, românii pleacă din țara lor. Unii, luptând, având noroc, reușesc să trăiască mai bine acolo. Dar în fiecare există o amputare sufletească, recunoscută sau nu.

Dorul de locurile în care te-ai născut există în fiecare. Cine poate vindeca această suferință? Cine decontează umilințele pe care mulți – a se vedea sclavagismul din agricultura spaniolă – le trăiesc ca argați ai superiorității băștinașilor înstăriți?

Zilnic România se golește. Este cea mai părăsită țară din lumea civilizată. În 30 de ani politicieni veroși, netrebnici, au vândut industria toată. Acum vând, ca o consecință, români. În treizeci de ani am rămas fără vapoare, fără căi ferate, fără pământ. O jumătate din Transilvania și trei sferturi din Banat și Oltenia sunt pierdute nu în războaie de cucerire ale unor inamici mai puternici, ci prin notariat.

De 30 de ani, cam aceiași politicieni vând iluzii electorale. Nimeni nu le mai crede, dovadă că marea părăsire a acestei minunate țări, care are de toate de la Dumnezeu, alintată și ca Grădina Maicii Domnului, continuă înfiorându-ne pe cei care am hotărât să trăim și să murim aici unde ne-am născut, unde avem mormintele străbunilor.

O nerușinare fără margini a marcat debutul noii, noilor campanii electorale. Se fac iar șosele pe opt benzi, se dau iar pensii atrăgătoare, se fac iar… Muncitul cu gura al noii clase, calificată să mintă și să se îmbogățească, este din ce în ce mai perfecționată. Perfecționată până la greață.

Cine plătește pentru evacuarea românilor din România, atât timp cât cea mai cumplită tragedie din lunga noastră istorie este golirea țării de populație?

Câte erau de făcut aici, câte șanse ucise pentru cei care continuă să plece… De ce, netrebnicilor care, bugetari fiind, aveți cele mai mari averi din univers? Cum de e un politician mai bogat decât unul care a îndrăznit, chinuindu-se cu șpăgile, cu birocrația, cu superioritatea îmbuibată a funcționarului public, să încropească o afacere? De ce e plină România de vile ale politicii și pustie de oameni care trudesc?

De ce pleacă, mă, românii când sunt atâtea de câștigat și de făcut aici? Lighioanelor, netrebnicilor, răsăriți din iadul nebuniei unei țări care și-a pierdut patrioții. Marș în iad, cu averi și conturi cu tot, și lăsați acasă românii să-și gospodărească bunăstarea pe care o merită. Le-ați vândut tot ce-au avut pe nimic. Acum vindeți români pe nimic. Le vindeți sufletul, ceea ce e de neiertat. Redați-le libertatea de a avea țară.