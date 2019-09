Universitatea Cluj – FC Petrolul Ploiești 4-0 (0-0)

Stadion: ”Cluj Arena”. Spectatori: circa 2500. Marcatori: Gavra (51), Florescu (76, pen.), Taub (85), Burghele (90+1).

Universitatea: Dur-Bozoancă – Takacs, Kay, A. Crăciun, Berci – R. Miranda (82 Ignacio Miguel), Florescu (cpt), Dican, Taub – Gavra (61 N. Pîrvulescu), Al. Pop (87 Burghele). Antrenor: Adrian Falub.

FC Petrolul: Lungu – Bărboianu, Racu, Sîrghi, Țicu (9 Manolache) – Munteanu (60 G. Deac), Meza Colli, Marinescu (cpt), I. Stoica – Arnăutu, Blănaru (78 Younes). Antrenor: Flavius Stoican.

Eliminare: Marinescu (78)

Au arbitrat: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) – Stelian Slabu (Brașov) și Adrian Vornicu (Iași).

Observatori: Bogdan Zanfirescu (Botoșani) și Teodor Biriș (Hunedoara).

Jucătorul meciului: George Florescu

Petrolul are cele mai bune condiții din Liga a II-a, cea mai ”corectă” finanțare, cel mai bun lot, cel mai șmecher antrenor, cele mai bune salarii, cel mai fasonat președinte, cel mai stufos staff, cei mai frumoși și dedicați suporteri, tradiție, cel mai experimentat comitet director, cele mai multe glorii, strategi și strategii fără număr, dar cam atât!

Pe teren, jale și haos, în ciuda unor achiziții cu mult peste nivelul eșalonului secund (ultimele trei achiziții – Blănaru, Deac și Hamza – au salariu lunar mai mult decât au alte echipe din serie pentru tot lotul!!!), contra ultimelor două clasate, Stoican și compania au reușit să ia un singur punct din 6 posibile și să bifeze niște ”paliere ale umilinței” pe care nu credea nimeni că le va vedea transpuse pe tabelă în acest sezon!

După eșecul, 4-0, la Cluj, desigur, vedem că ne-a furat arbitrul, că am jucat prima repriză bine, că Stoican a fost nedreptățit, că pentru unii s-a dat penalty, pentru alți nu etc.! ”Vreau să defilăm” sau ”o leg pe mama de limbă” – citatele favorite ale lui Stoican, deja, nu mai funcționează…



La Cluj însă, Petrolul a suferit o înfrângere drastică și chiar mai mult decât un ”simplu eșec” – pentru că a bifat cea mai umilitoare înfrângere de când s-a reînființat echipa, acum mai bine de 3 ani! Nici asta nu contează?

”Clonele lupilor” au luat 4 goluri într-o repriză, cel mai slab rezultat din ”Noua istorie”! Marca Stoican…

Petrolul s-a prăbușit după pauză, pur și simplu, iar Universitatea s-a impus cu un neverosimil 4-0, toate golurile fiind marcate în partea secundă, de către Gavra (51), Florescu (76, pen.), Taub (85) și Burghele (90+1).

Meciul de pe „Cluj Arena” putea începe de la 1-0 pentru ploieșteni, Blănaru (3) ratând deschiderea scorului dintr-o poziție excelentă, singur în suprafața de pedeapsă a gazdelor, față în față doar cu Dur-Bozoancă! Chiar și așa, continuarea a fost una dătătoare de speranțe, pentru că echipa lui Stoican a dominat clar ostilitățile până la pauză, dar, vechea meteahnă!, nu a reușit să-și concretizeze superioritatea evidentă și pe tabela de marcaj.

Repriza bună făcută de către „galben-albaștrii” nu anunța cu nimic dezastrul petrecut după pauză. Practic din nimic, clujenii au deschis scorul, după o fază în care Gavra (51) a câștigat un duel aerian cu Sârghi, înainte de a-l învinge pe Lungu, cu un șut din afara careului, plasat lângă bara din dreapta portarului petroliștilor!

Din acel moment s-a prăbușit totul, și Rusandu n-a ezitat să arate punctul cu var la un duel între Marinescu și Rafa Miranda, oferindu-i posibilitatea lui Florescu (76) să transforme penaltiul și să dubleze avantajul echipei sale. Ba, mai mult, Stoican a fost trimis de central în tribune, iar Universitatea nu s-a oprit și, profitând de faptul că Petrolul a rămas în inferioritate și pe teren, după eliminarea lui Laurențiu Marinescu pentru două „galbene (72 și 78), a speculat la sânge degringolada din defensiva ploieșteană, punctând de încă două ori, prin Taub (85 – reluare din fața porții, după o centrare de pe stânga a lui Pârvulescu) și Burghele (90+1 – șut din apropiere, după o pasă a lui Florescu).

Petrolul suferă, astfel, cea de-a doua înfrângere stagională, rămânând departe de zona promovării. Urmează meciul de miercuri, din Cupa României, de pe terenul formației de eșalon trei ACS Industria Galda, iar, apoi, un alt joc extrem de important, mai ales în contextul actual, pe „Ilie Oană”, cu CS Mioveni (01 octombrie, ora 17.45).

Foto: Flaviu Buboi / Sport Pictures