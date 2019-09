Cristi Damian,

Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Dobrin l-a scos din echipa naţională regională de juniori!

Datorită calităţilor lui deosebite, ploieşteanul Marian Spiridon a fost convocat la un trial al juniorilor, la Piteşti. Despre acest moment din cariera lui, jucătorul care, în anul 1978, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al judeţului Prahova ne-a spus: „După mai multe meciuri de pregătire, mai eram vreo douăzeci şi cinci-douăzeci şi şase de jucători în lot. Mai trebuia să disputăm un singur meci, iar cei rămaşi urma să mergem la un stagiu de pregătire, cu meciuri amicale, în Bulgaria. Am jucat împotriva lui FC Argeş, iar eu am evoluat pe postul de mijlocaş defensiv. Omul pe care trebuia să-l ţin a fost chiar marele Nicolae Dobrin. Dar nu am avut ce-i face să-l reţin! Era foarte tehnic şi nu puteai, nici în ruptul capului, să-i iei mingea de la picior. După acel joc, am fost anunţat că nu mai fac parte din lotul pentru Bulgaria!”

Însă, Spiridon are amintiri frumoase de la un meci disputat împotriva… Naţionalei de seniori a României, cea care, pe 13 mai 1971, a venit la Plopeni, pentru a disputa o partidă… uşoară de pregătire. Prima reprezentativă abia încheiase, cu un an în urmă, aventura din Mexic, de la „El Mundial”, cu acea „grupă de foc”, de la Guadalajara, cu confruntări contra Angliei, Braziliei şi Cehoslovaciei. Deşi din primul „11” al tricolorilor făceau parte jucători mari precum Cornel Dinu sau Mircea Lucescu, Metalul Plopeni a reuşit să câştige, cu scorul de 1-0, prin reuşita lui Mihai Dragomir, zis şi „Checu”, din minutul 69!!! A fost, atunci, vorba şi despre o imensă satisfacţie a regretatului Mihai Cristache, fostul jucător al plopenarilor rămânând la comanda Metalului, în locul şefului şi amicului său, Ion Radu, zis şi „Caţaonu”, aflat în concediu de odihnă!

Altfel, printre cei mai buni fundaşi pe care i-a întâlnit vreodată s-a numărat un component al echipei naţionale, stelistul Ştefan Sameş, care „era un jucător masiv, determinant şi cu o bună intuiţie a jocului.”

Supervizaţi de Fidel Castro

În perioada comunistă, Metalul Plopeni a fost una dintre cele mai norocoase echipe din ţara noastră. Nu a fost puţin lucru, pe vremea aceea, să se efectueze mai multe cantonamente în străinătate, mai ales de grupări din eşalonul secund. Primul turneu de pregătire extern a avut loc în luna februarie a anului 1978, atunci când Metalul Plopeni a participat, în Cuba, la „Festivalul sportiv al ţărilor comuniste”! Acolo, prahovenii au disputat şapte meciuri-test. Într-unul dintre acestea, conform spuselor lui Radu, echipa a evoluat în faţa a 50.000 de spectatori, dar şi a dictatorului Cubei, Fidel Castro. Meciul a fost televizat pe unul dintre posturile locale, fiind primul din istoria Metalului Plopeni care s-a putut vedea, „în direct”, pe micile ecrane.

Spiridon îşi aminteşte: „La final, am primit pachete voluminoase, din partea organizatorilor, dar şi fructe – ananas şi banane. Când am ajuns la hotel, nu mică ne-a fost mirarea când am văzut că acele cadouri constau în cărţi de la Congresul al treilea al Partidului Comunist Cubanez. Cu acelaşi prilej, s-a mai primit şi un tablou cu eroii revoluţiei cubaneze din 1959, Ernesto Che Guevara şi, bineînţeles, Fidel Castro”. Tabloul se află, şi acum, la stadionul de la Plopeni!

În iarna lui 1980, fotbaliştii de la Metalul Plopeni au plecat, pentru mai multe zile, în Siria şi Liban. „Aceste turnee au fost posibile datorită relaţiilor bune dintre clubul nostru şi Federaţia Română de Fotbal”, ne-a spus „Jair”. În cele două ţări arabe s-au disputat şase partide, dintre care trei s-au câştigat, două s-au încheiat la egalitate, iar una a fost pierdută. Printre marcatorii Metalului s-a numărat – se putea altfel? – şi Marian Spiridon.

Un an mai târziu, scenariul s-a repetat. În lucrarea „Metalul Plopeni, 60 de ani de fotbal”, se scrie că ambele turnee din străinătate, din anii 1980 şi 1981, ale trupei prahovene au fost posibile şi datorită organizării asigurate de Abu Isan şi Georges Minas, ultimul fiind reprezentantul firmei Kodak în Europa Centrală şi de Sud-Est.

Cariera fotbalistică

Activitatea de fotbalist a lui Marian Spiridon a fost prezentată în cartea „Metalul Plopeni, 60 de ani de Fotbal”. Spicuind din această lucrare, să precizăm că fostul jucător s-a născut pe data de 6 noiembrie 1948, la Ploieşti, în apropierea arenei „9 Mai”, din Cartierul de Vest, iar fotbalul l-a început la vârsta de 10 ani, în urma unui trial organizat de către regretatul Gheorghe „Gigi” Dumitrescu, unul dintre antrenorii Centrului de Copii şi Juniori al marelui club Petrolul Ploieşti. Şi-a continuat cariera sub îndrumarea antrenorului Constantin „Cocoş” Lipănescu.

După terminarea junioratului, „Jair” a fost trimis la Metalul Plopeni, în sezonul 1967-1968. Apoi, pe perioada efectuării stagiului militar, a evoluat la ASA Bucureşti, una dintre echipele-satelit ale clubului din Bulevardul Ghencea, Steaua Bucureşti (ex-CCA). Ulterior „liberării”, Spiridon s-a întors la… tineretul Petrolului, formaţie cu care a devenit vicecampion naţional, fiind promovat, astfel, în lotul aşa-zisei echipe mari. A urmat, însă, o nouă detaşare la Metalul Plopeni, grupare cu care a reuşit promovarea în Divizia B, la finele sezonului 1970-1971. Dar acel du-te-vino Ploieşti-Plopeni şi retur a continuat, Marian fiind rechemat la Petrolul Ploieşti, sărbătorind debutul său pe prima scenă a fotbalului autohton. A jucat doar 45 de minute, la înfrângerea, de pe teren propriu, în faţa team-ului UTA Arad, scor: 1-2, pe 28 iunie 1971, şi a fost, apoi, retrimis, definitiv, la gruparea prezidată de către directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, Gheorghe Şilaev. A jucat la Metalul Plopeni până în anul 1982, adică anul în care Plopeniul a retrogradat în Divizia C! Astfel, cel mai mare regret al său, ca fotbalist, a fost acela că nu a jucat mai multe meciuri în primul eşalon!