Sinaia va fi, începând de astăzi, din nou, un punct de atracție pentru turiștii din întreaga țară, la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Sinaia Forever. Anul acesta, festivalul stă sub semnul ideii legăturii dintre oraș și comunitate, pentru că, așa cum afirmă primarul orașului, Vlad Oprea, se lansează Sinaia – Orașul Viitorului.

Astă-seară, de la ora 18.30, are loc Parada Oficială, iar pe scena din parcul Dimitrie Ghica vor urca, începând cu ora 19.00, Mirabela Dauer, Jurjak, Feli & Band și The Motans, iar mâine seară, pe aceeași scenă, de la ora 17.00, vor fi prezenți Ansamblul Codrulețul, Florin Vasilică, Țapinarii, Zoli Toth, Ami și Vama, spectacolul din parcul central al orașului urmând să se încheie cu un foc de artificii.

Bulevardul Carol I se transforma în “Via Sinaia”, cu spații dedicate numai antreprenorilor, meșteșugarilor și producătorilor locali. Animația, interacțiunea creativă, dansul, muzica, teatrul se vor regăsi în 6 puncte amplasate la Primăria Sinaia (Cortul Științescu, ateliere, concerte, balet, Teatrul Toma Caragiu, Fun Science), Muzeul Orașului Sinaia (concerte, program de vizitare), Esplanada (concerte, balet), Talken Fest (muzica DJ Iorga, proiecție film), Esplanada Complex Carpați (concerte) și Casino Sinaia (concerte, program de vizitare)

Turiștii și sinăienii care vor să traverseze Sinaia cu autoturismul în cele trei zile de festival trebuie să știe că accesul auto va fi restricționat pe Bd. Carol I, de la intersecția cu Bd. Republicii până la intersecția cu Strada Gării, până duminică, la ora 20.00.