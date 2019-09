Potrivit unui comunicat al Primăriei Buşteni, ţinând cont de importanța pe care învățământul o are în formarea tinerelor generații, în prima zi a noului an școlar, elevii din localitate au beneficiat de un ajutor substanțial pentru a păși fără mari dificultăți pe treptele cunoașterii, așa cum s-a întâmplat şi în ultimii ani. Toate şcolile din Bușteni au fost pregătite să îi întâmpine cu porțile deschise pe elevi iar toţi cei 740 de copii de la grădiniţele şi şcolile generale din oraş au primit din partea primăriei și a Consiliului Local Bușteni ghiozdane pline cu rechizite pe specificul fiecărei clase.

Primarul orașului Bușteni, Irinel Ghiță, s-a aflat în prima zi de școală alături de elevii tuturor unităților de învățământ din localitate, împreună cu Nae Savel – viceprimarul orașului, și reprezentanți ai Consiliului local.

Din mijlocul micuților școlari nu a lipsit, nici de această dată, Emanoil Savin, senator în Parlamentul României, vechi susținător al performanței și al învățământului în special. “Aceste modeste, dar însufleţite acţiuni venite în sprijinul şcolarilor şi al părinţilor acum, la debutul unui nou an de învăţământ, sunt absolut benefice pentru a încuraja tânăra generaţie, dar şi pe cei care o călăuzesc întru cunoaştere. Asta pentru că învăţământul reprezintă una dintre principalele resurse ale acestei ţări”, susţin reprezentanţii Primăriei Buşteni.