N.D.

Până mâine inclusiv, Casino Sinaia este gazda celui de-al 58-lea Congres Național de Cardiologie, cea mai amplă manifestare științifică din România. Potrivit organizatorilor, în cele patru zile de desfăşurare au fost celebrate şi personalitățile marcante care au contribuit major la progresul cardiologiei în România, profesorul Constantin C. Iliescu (1892-1978), membru titular al Academiei Române din 1965, fiind considerat fondatorul cardiologiei clinice din România. Anul acesta, reuniunea elitei specialiştilor în cardiologie s-a bucurat de participarea a 30 de lectori din străinătate, nume prestigioase ale cardiologiei din Europa și Statele Unite ale Americii, foarte importante fiind şi prezenţele vicepreședintelui Societății Europene de Cardiologie, profesorul Franz Weidinger din Austria și a secretarului Societății Europene, profesorul Dan Atar din Norvegia. Noutățile principale ale acestui congres vizează creșterea ponderii sesiunilor interdisciplinare, organizate în comun cu alte societăți profesionale, cu Academia Română, cu Academia de Științe Medicale, precum și cu universități de prestigiu, cum ar fi cele din Barcelona și Cluj-Napoca; încurajarea comunicărilor orale prin introducerea acestora în cadrul unor competiții soldate cu premii; menținerea sesiunilor conținând «lucrări rapid comentate», adică o serie de comunicări orale scurte urmate de comentariile moderatorilor, de asemenea premiate; selectarea celor mai bune 40 de postere pentru a fi moderate de experți; menținerea sesiunilor de «imaging corner» și introducerea sesiunii de «hands-on in interventional cardiology»; menținerea sesiunii «Viitorul carierei mele în cardiologie», dedicată tinerilor cardiologi dar şi a celor dedicate studenților în medicină. “Prin toate aceste noutăți, Societatea Română de Cardiologie urmărește stimularea tinerilor cardiologi, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere științific. Totodată, se urmărește creșterea caracterului interdisciplinar al congresului, în așa fel încât acesta să ajungă un «forum» de dezbatere între diferite specialități care se ocupă de diagnosticul și tratamentul pacientului cu patologie cardiovasculară. Și anul acesta menținem tradiția sesiunilor comune cu Societatea Europeană de Imagistică Cardiovasculară, Societatea Maghiară de Cardiologie, a sesiunilor de «mic-dejun», dedicate de asemenea tinerilor cardiologi, a sesiunilor de cazuri clinice comentate. Foarte importantă rămâne și sesiunea de Conferințe Omagiale, susținute de experți ai cardiologiei din România și dedicate marilor nume ale cardiologiei. Nu în ultimul rând, ca în fiecare an, sâmbătă dimineață, la Sinaia va avea loc Cross-ul Cardiologilor”, se arată într-un comunicat semnat de prof. dr. Dragoș Vinereanu – președintele Societăţii Române de Cardiologie.