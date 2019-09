China are nevoie de conducerea puternică, unificată a Partidului Comunist, sau se va „prăbuşi”, subliniază un document de politică emis ieri de guvernul de la Beijing, înaintea marcării, la 1 octombrie, a 70 de ani de la crearea Republicii Populare, transmite agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

China marchează această aniversare într-o perioadă de incertitudini pentru ţară, angajată într-un război comercial cu SUA şi confruntată cu provocările încetinirii creşterii economice, dar şi cu proteste antiguvernamentale în teritoriul semiautonom Hong Kong.

În Cartea albă publicată de Oficiul de Presă al Consiliului de Stat, sub titlul „China şi lumea în noua eră”, se arată că succesul ţării din ultimii 70 de ani se datorează conducerii de către Partidul Comunist.

„China a intrat într-o nouă eră de dezvoltare. China are acum un impact asupra lumii tot mai cuprinzător, profund şi durabil, iar lumea priveşte cu şi mai mare atenţie spre China”, indică documentul, potrivit Xinhua.

În ultimii 70 de ani, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, China a trecut prin schimbări profunde şi a înfăptuit un miracol de dezvoltare fără precedent în istoria omenirii, se subliniază în Cartea albă, conform căreia, „în doar câteva decenii, China a încheiat o evoluţie care statelor dezvoltate le-a luat câteva sute de ani”.

China a devenit a doua economie a lumii, are grijă de nevoile materiale a aproape 1,4 miliarde de locuitori şi a atins o prosperitate generală moderată, punctează documentul menţionat.

China, se mai spune însă în Cartea Albă, nu încearcă să-şi exporte modelul de dezvoltare şi nici nu vrea să importe modele străine, căutând doar pacea, nu ‘hegemonia’, dar nu îşi va negocia niciodată interesele fundamentale şi nu va permite ca securitatea şi suveranitatea să-i fie compromise.

„Ameninţarea războaielor comerciale şi creşterea continuă a tarifelor nu conduc la rezolvarea problemelor”, se mai spune în document, cu referire la disputele comerciale cu Washingtonul.

„China este o economie matură cu un sistem industrial complet, un lanţ industrial complet, o piaţă comercială extinsă şi o creştere economică puternică. Nu va fi slăbită niciodată de războaie comerciale”, adaugă Cartea albă, potrivit căreia „China este încrezătoare că are capacitatea de a face faţă dificultăţilor, de a transforma crizele în oportunităţi şi de a inaugura o nouă lume”.