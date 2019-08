La Rafinăria Vega s-a majorat volumul de materii prime procesate

Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a continuat și în prima jumătate a acestui an să își majoreze rezultatele operaționale, pe fondul investițiilor strategice realizate în ultimii ani. Astfel, volumul total de materii prime procesate la nivelul rafinăriei Petromidia a depășit în perioada ianuarie – iunie pragul de 3,1 milioane de tone, potrivit unui comunicat primit la redacţie.

În acord cu evoluția cotațiilor la tiței și produse petroliere, cifra de afaceri brută consemnată de Rompetrol Rafinare a înregistrat o reducere de circa 4%, până la un nivel total de peste 2,5 miliarde USD în S1 2019, față de 2,6 miliarde USD în S1 2018. Compania a înregistrat în S1 un EBITDA de aproape 55 de milioane USD, în scădere cu 36% comparativ cu S1 din 2018, iar rezultatul net a fost unul negativ, de aproximativ 19 milioane de dolari.

„Rămânem fideli strategiei noastre de dezvoltare integrată a companiei, pe toate segmentele: rafinare, petrochimie și distribuție. În acest an ne-am propus investiții de circa 60 milioane de dolari pentru alinierea și continuarea modernizării instalațiilor, dar și pentru digitalizarea rafinăriei Petromidia. Astfel, vom continua să ne optimizăm și să îmbunătăţim operațiunile, iar rafinăriile Petromidia și Vega să devină modele de eficiență pentru toată industria din România”, declară Yedil Utekov, Director General al Rompetrol Rafinare.

Rafinăria Petromidia a menținut trendul de implementare a programelor de optimizare a proceselor de producție și eficientizarea costurilor de operare, programe începute în anul 2014 și continuate până în prezent. Mai mult, în ultima perioadă a fost integrată cu succes și componenta digitală, prin implementarea de proiecte care să susţină o continuă automatizare a proceselor tehnologice, în linie cu revoluția industrială la nivel global – Industry 4.0.

Pe fondul extinderii segmentul de distribuție a carburanților pe plan intern, dar și a cererii de produse petroliere, compania și-a majorat în prima jumătate a anului cu 10% livrările în România – principala sa piață de desfacere. În același timp, diviziile de rafinare și petrochimie au reușit să exporte aproape 1,4 milioane de tone de produse petroliere, în ușoară scădere față de volumul exportat în perioada similară a anului trecut.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie şi în semestrul I din 2019 un contribuabil important la bugetul de stat al României, activitățile și produsele obținute generând un aport de peste 728 milioane USD. În 2018, compania a virat circa 1,5 miliarde USD către bugetul de stat.

Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,69%).

Pe segmentul de rafinare, compania a realizat o cifră de afaceri brută de 2,15 miliarde USD în primul semestru al anului, în scădere cu aproximativ 4% comparativ cu aceeași perioadă din 2018. Variația față de anul trecut a fost determinată de scăderea cotațiilor internaționale pe piața de petrol și gaze, la produsele petroliere.

Totodată, profitul operațional a fost înjumătățit în S1 2019 la aproape 38 de milioane USD, ca urmare a marjei brute de rafinare în scădere cu peste 38% – de la 49,6 USD/t în prima jumătate a lui 2018 la 35,8 USD/t în perioada similară a acestui an.

În perioada ianuarie – iunie, rafinăria Petromidia a consemnat o îmbunătățire a rezultatelor operaționale, printre care se numară materiile prime procesate – 3,1 milioane de tone, randamentul produselor albe obținute – 86,2%, disponibilitate mecanică – 97,5%, pierdere tehnologică – 0,84% și indicele intensității energetice – 97,4%, aproape de valoarea anului trecut. De asemenea, a fost atins un record istoric în ceea ce privește producția de carburant pentru aviație (Jet A1), ca rezultat al optimizărilor, rețetei îmbunătățite și minimizării nivelulul de jet în amestecurile de motorină.

Toate aceste performanţe au fost susținute și de implementarea unor proiecte care au permis o creștere a automatizărilor și controlului fluxurilor operaționale. În acest sens, un exemplu este și continuarea implementării programului Advanced Process Control – un soft complex de control predictiv al instalaţiilor şi al fluxurilor operaţionale, care urmăreşte identificarea punctelor optime pentru creşterea capacităţilor, îmbunătăţirea calităţii produselor, reducerea consumului de energie şi un control mai strict al parametrilor-cheie.

În prima jumătate a acestui an, vânzările de carburanți au înregistrat creșteri semnificative pe plan intern, de la 1,08 milioane de tone în S1 din 2018, la 1,19 milioane de tone în aceeași perioadă a acestui an. În aceeași perioadă, rafinăria Petromidia a obținut circa 2,43 milioane tone carburanți, din care peste 67% au fost carburanți diesel și cel special pentru aviație – jet A1.

Rafinăria Vega Ploiești – unicul producător de bitum și hexan din România, şi-a majorat cu 4% volumului de materii prime procesate (202 kt), iar cele 47 kt de hexan produse au depășit recordul din prima jumătate a anului trecut cu 3 kt.

Cererea ridicată de piață autohtonă a determinat o creștere cu 8 kt în S1 2019 pentru bitum, ajungându-se la o producție totală de 44 kt. Investițiile masive realizate pe acest segment și faptul că Vega este singurul producător pe plan național aduc plus valoare pe o nișă importantă, în curs de dezvoltare.

Rafinăria din Ploiești se află în sinergie perfectă cu rafinăria Petromidia Năvodari – cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploiești materiile prime/semifabricate necesare obținerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.

Rezultatele diviziei petrochimice au continuat să fie influențate de presiunea pieței asupra marjelor, care au atins în semestrul I 2019 cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu – 456 USD/t la poliproplienă (PP), 202 USD/t la polietilenă de înaltă presiune (HDPE) și 197 USD/t la polietilenă de joasă presiune (LDPE).

Pentru protejarea și ajustarea rezultatelor/producției în acord cu contextul regional și internațional, compania a luat decizia de a reduce debitul instalațiilor de polietilene și a importurilor de materii prime pentru acestea (etilenă). Astfel, în S1 din 2019, volumul de propilenă procesată a scăzut la 76 kt, în timp ce cantitatea totală de etilenă procesată a fost de 17 kt.

Segmentul de petrochimie este singurul producător de polipropilene și polietilene din România. Strategia dinamică de dezvoltare a asigurat companiei o poziție competitivă pe piața internă, dar și pe piețele regionale (zona Mării Negre și a Mării Mediterane, Europa Centrală și de Est), iar obiectivul este ca acest avantaj să fie menținut, cu perspective care indică o stabilizare a pieței.

Cifra de afaceri brută a segmentului de distribuție a scăzut ușor, de la 1,45 miliarde USD în S1 2018, la 1,42 miliarde USD în primul semestru din 2019. Pe de altă parte, profitul operațional (EBITDA) a înregistrat o creștere de 41 de procente până la aproape 27 de milioane de dolari, iar rezultatul net a ajuns la aproximatv 11 milioane de dolari, ca urmare a accizelor mărite cu peste 3% în 2019.

Volumul total de carburanți vânduți pe segmentul de retail a crescut de la 329 kt în prima parte a lui 2018, la 355 kt în aceeași perioadă a anului curent, evoluția fiind susținută de impactul programului de rebrading al stațiilor Rompetrol, continuarea programelor de optimizare și reducere a costurilor operaționale, dar şi de deschiderea de noi stații în toată țara.

Segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea la finalul lunii iunie 933 puncte de comercializare, incluzând rețeaua de stații proprii, stații partener și stații mobile (expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi).