Cea mai interesantă ediție a Ligii a II-a, una cu nume importante precum Petrolul, Rapid, UTA, FC Argeș, Farul, la start, începe pentru echipa ploieșteană mâine, odată cu deplasarea în București pentru meciul cu Metaloglobus.

Un sezon pe care oficialii petroliști, la cel mai înalt nivel – președinte și antrenor, îl privesc cu încredere. ”Sintetizând, acum, când ne mai despart câteva zile de startul campionatului, pot să spun că sunt optimist! Iar optimismul meu se bazează pe ceea ce am făcut până acum. Am avut ca obiectiv închegarea unei echipe, a unui grup, pentru că la început ne-am despărțit de 16 jucători, și cred că, după o lună și aproape jumătate de când am plecat la drum, lucrul de care trebuie să fim mulțumiți este acela că am reușit să creăm o echipă, un grup omogen, o mică familie. Am adus jucători de caracter, care, chiar și atunci când o să se întâmple să pierdem meciuri, o să vedeți că vor da tot ceea ce pot. Se vor bate până la capăt pentru victorie și pentru ceea ce ne-am propus să realizăm” – a declarat președintele Marius Stan.

La rândul său, Flavius Stoican vorbește doar despre promovare, fiind conștient, însă, de faptul că echipa pe care o conduce va avea de înfruntat o concurență acerbă pentru locurile care duc în primul eșalon. „Ne așteaptă un campionat lung, cu multe echipe ce și-au exprimat gândul de a promova. Printre acestea ne aflăm și noi, promovarea fiind obiectivul nostru indiscutabil. Am avut multe discuții cu ei și le-am explicat că presiunea care va exista trebuie să fie una pozitivă, că nu vreau să fie o apăsare pe umerii lor, ci doar o dorință, aceea ca echipa să promoveze în primul eșalon! Nu o să ne fie ușor, pentru că toți plecăm la drum cu șanse egale. Fiecare echipă își dorește o clasare cât mai bună, de ce nu chiar promovarea. Vreau, însă, ca la jucătorii mei să văd dorință, atitudine, determinare, pentru că, altfel, avem toate ingredientele necesare: liniște financiară, liniște sufletească, adică exact ceea ce-și dorește toată lumea”, a continuat Stoican, care pregătește debutul său oficial pe banca ”găzarilor”.

”Știm ce s-a întâmplat în sezonul trecut la Metaloglobus și sunt sigur că vom avea un meci foarte greu, chiar dacă pe hârtie poate că părem favoriți. Trebuie, însă, să arătăm asta și pe teren. Dacă ne ducem <<pe vârfuri>>, doar pentru că suntem Petrolul Ploiești, atunci vom avea de suferit. Dacă însă vom avea atitudine, iar vreme de 95 de minute vom da maximum, atunci ne vom bucura la finalul meciului”!

Așadar, mâine, de la ora 13.30, pe stadion „Juventus”, unde sunt așteptați și aproximativ 500 de fani ploieșteni, Petrolul începe un nou sezon, cu ambiții declarate și asumate! Primul episod dintr-un ”serial” cu 38 de episoade, de la care așteptăm multă acțiune, cât mai puţină dramă, deloc … comedie și, desigur, ”happy end”!

Lotul echipei Petrolul

1. Cezar Andrei LUNGU (GK) 06.04.1988

12. Raul AVRAM (GK) 26.06.1993

35. Cristian APOSTOLACHI (GK) 13.09.2000

20. Ștefan BĂRBOIANU 24.01.1988

7. Alexandru ZAHARIA 25.05.1990

33. Cristian SÎRGHI 23.11.1986

5. Alves da Silva WALACE 20.10.1989

4. Petru RACU 17.07.1987

30. Antoniu MANOLACHE 30.01.2000

18. Valentin ȚICU 19.09.2000

14. Ionuț CIOINAC 14.10.1991

10. Laurențiu MARINESCU 25.08.1984

21. Robert ENACHE 13.02.2002

6. Mădălin MIHĂESCU 21.10.1988

9. Derlis David MEZA COLLI 04.07.1988

19. Mario BRATU 07.06.2002

22. Alexandru MUNTEANU 31.10.1987

17. Saim Alexandru TUDOR 21.10.1988

11. Ianis STOICA 08.12.2002

8. Cătălin ȘTEFĂNESCU 30.11.1994

28. Sergiu ARNĂUTU 27.05.1990