Ministerul Apărării din Japonia a anunţat ieri că va relua utilizarea aeronavelor de vânătoare F-35, pentru prima dată de la incidentul aviatic din luna aprilie, cauzat de o eroare de pilotaj, relatează Reuters, potrivit Mediafax. Aeronava prăbuşită în luna aprilie avea mai puţin de un an şi era primul avion de vânătoare F-35 asamblat în Japonia. Potrivit datelor analizate de Forţele aeriene nipone, în cursul unei misiuni de antrenament, pilotul avionului F-35 a primit ordin să coboare la o altă altitudine pentru a evita o aeronavă americană. Pilotul a răspuns calm la acestă cerere, însă a plonjat aproape cu viteza maximă în ocean, în apropierea bazei aeriene Misawa de pe insula Honshu. Avionul F-35 a coborât de la o altitudine de aproximativ 9.000 de metri cu o viteză peste 1.000 de km/h. Cu doar 15 secunde înainte de a dispărea de pe radare, pilotul a comunicat pentru ultima oară cu turnul de control, dar în niciun moment Hosomi nu a indicat că aparatul de zbor ar avea probleme. Japonia are în plan să achiziţioneze în total un număr de 147 de aeronave multirol F-35, preţul per aparat urcând pentru anumite variante la 140 de milioane de dolari, potrivit agenţiei Bloomberg. Forţele americane au în dotare peste 320 de avioane F-35, însă Pentagonul şi firma producătoare, Lockheed Martin, continuă să depună eforturi pentru a soluţiona cele peste 900 de deficienţe identificate în cazul aparatului.