Site-ul Liga2.prosport.ro a făcut o interesantă radiografie a unui capitol special – jucătorii străini din eșalonul secund. Astfel, dacă în Liga 1, 2018-2019 a reprezentat sezonul cu cea mai mare densitate de jucători străini all-time, nici Liga 2 nu s-a lăsat mai prejos. Campionatul recent încheiat a fost cel care a adunat cei mai mulţi jucători străini all-time. Şi asta în pofida tuturor regulilor care impun folosirea jucătorilor tineri autohtoni. Totalul înregistrat acum, 76, îl depăşeşte pe cel de 68, din 2015/16, care era cel mai mare de până acum, şi asta când erau 27 de echipe (una s-a retras înainte de start), nu 20, ca acum.

În continuare, prezentăm cifre care demonstrează negru pe alb că această creştere a populaţiei fotbalistice străine din eşalonul secund este doar cantitativă, foarte puţin calitativă, iar Petrolul a ”păcătuit” din plin la acest capitol al străinilor, ploieștenii reușind chiar ”performanța” de a aduce, în sezonul trecut, doi jucători de peste hotare care nici măcar nu au debutat, deși au fost prezentați drept achiziții! Este vorba despre spaniolul Noe Acosta și despre brazilianul Sobrinho (foto – acesta din urmă, cu probleme medicale, a fost adus la Ploiești chiar de unul dintre membrii actuali ai staffului lui Flavius Stoican, anume ”Tima” Cârlig)… Au fost, oricum, 7 străini care au bifat minute oficiale în tricoul galben-albastru, toate transferurile la acest capitol fiind ratate! Bani cheltuiți degeaba – cu transferul, documentele (la unii dintre ei, mai precis la extracomunitari, Petrolul nu a reușit să facă actele, găsind tot felul de… compromisuri), prime de instalare, salarii, comisioane, mașină, casă etc.! Bani duși pe Apa Sâmbetei, deloc puțini (unii dintre străini au avut contracte de 4000 de euro, net lunar!!!) sume cu care ar fi fost ”crescuți” propriii jucători!

În ultimul sezon al eşalonului secund au jucat 76 de jucători străini, numărul total al acestora all-time a ajuns la 704, Farul şi ACS Poli fiind ”campioane”, cu câte 13 jucători de alte naționalități în lot, iar FC Argeş şi CS Baloteşti au fost singurele cluburi care nu au avut vreunul.

Din punctul de vedere al naţionalităţilor, cei 76 provin din 33 de ţări: 14 din Franţa; 8 – Moldova; 7 – Serbia; 4 – Ghana; 3 – Camerun, Portugalia; 2 – Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Germania, Grecia, Japonia, Nigeria, Olanda, Senegal, SUA, Tunisia; 1 – Albania, Anglia, Argentina, Armenia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Capul Verde, China, Congo, Gambia, Israel, Italia, Macedonia de Nord, Norvegia, Togo.

Abdul Gafaru, Acolatse, Ayza, Bebey, Ben Abda, Cenaj, Mansour Guèye, Konaté, Konyeha, I. Prodan, Skraparas, Tazouti, Aït-Malek, Albert, Bašić, Benga, Boateng, Brînză, Buga, Calugher, Celestino, Chemin, Coulibaly, Demir, Diakité, Dorel, Doumbia, Drača, Dros, El-Hamdaoui, El-Hasni, Guiti, Ikong Yuh, Iseini, Ivanov, Jallow, João Diogo, Kawagoe, Keita, Kosnić, Kozorōnēs, Le Metayer, Lumu, Lü, Malakian, Mbaka, Merville, Mino, Mitrov, Moihedja, Mrkela, Neziri, Nsiah, Opoku, Orlic, Osagho Uyi, Paramatti, Rafa, Raţă, Rogers, Diogo Rosado, Roumadi, Rudolf, Safsaf, Sané, Sarrēs, Sidorenko, Stavrev, Škorić, Tamuz, Kofi Twumasi, Kwadwo Twumasi, Ţîgîrlaş, van den Driest, Wanya, Yabré – au fost străinii care au bifat minute în Liga 2.

Că Petrolul a adus străinii degeaba o dovedesc cifrele, unul singur dintre cei 7 care au bifat minute jucând peste 10 partide, şi acela doar 11 (olandezul Lumu)! De menționat că Noe Acosta și Sobrinho, care nu au bifat minute, au plecat în Grecia, respectiv în eșaloanele inferioare din Brazilia!

Străinii PETROLULUI PLOIEŞTI

în campionatul 2018-2019

Portar – Ianoş BRÎNZĂ, 12.09.1998, Moldova (2/0). S-a reîntors la Botoșani.

Mijlocaș – Hrysovalantēs KOZORŌNĒS, 03.08.1992, Grecia (9/0), nu are angajament.

Mijlocaș – Jeroen LUMU, 27.05.1995, Olanda (11/2), este legitimat la Arouca, Portugalia, Liga a II-a.

Mijlocaș – Edgar MALAKIAN, 22.09.1990, Armenia (4/0), este acum la FC Skhirak, în Armenia, Liga I.

Fundaș – Mergim NEZIRI, 30.04.1993, Germania (3/0), este acum la VFR Aalen, Liga 4 Germania

Fundaș – Giōrgos SARRĒS, 08.09.1989, Grecia (7/0), nu are angajament.

Atacant – Toto Adurans TAMUZ Temile, 01.04.1988, Israel (4/0), nu are angajament, s-a lăsat de fotbal.