Petre Apostol

La finalul săptămânii, la Sinaia, este programată cea de-a cincea etapă din cadrul sezonului Campionatului Naţional de Viteză în Coastă. Trofeul Sinaia – organizat de Primăria Sinaia, Clubul Sportiv Carpați Sinaia, sub egida Federației Române de Autobilism Sportiv (FRAS) – a ajuns la ediţia cu numărul 11, fiind cea mai deosebită etapă din campionat, având în vedere că este singura care se desfăşoară în totalitate pe drumuri urbane. 0

„Suntem de 11 ani împreună la unul dintre cele mai așteptate evenimente.Trofeul Sinaia îi aduce la start pe cei mai rapizi piloți pentru acest circuit spectaculos, singura etapă care se desfășoară pe un traseu integral urban. Piloții au devenit între timp prietenii noştri, mașinile lor sunt deja cunoscute de toată lumea, iar turiștii și localnicii şi-au anunțat participarea în număr mare pentru a-și încuraja favoriții”, a declarat Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Deja o cursă tradițională, cu mai bine de 6 decenii de istorie, etapa de la Sinaia are un traseu de concurs de peste 3 kilometri și are ca punct de start Piațeta Eroilor și continuă pe străzile Mănăstirii, Furnica, Calea Codrului și Drumul Nou al Cotei 1400.

La această ediție a Trofeului Sinaia sunt aşteptate şi două automobile electrice, ambele de la Kaufland e-Rally Team, una dintre mașini, înscrisă în concurs, urmând să fie pilotată de Sorin Ghișoi, multiplu campion național în competițiile de viteză.

De asemenea, primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, va participa activ și în acest an, urmând să piloteze cel de-al doilea automobil electric, fiind deschizătorul concursului. Competiția va începe sâmbătă, 20 iulie, când sunt programate manșele de recunoaștere și de antrenamente cronometrate, în baza cărora se va stabili ordinea de start, și va continua duminică, 21 iulie, cu concursul propriu-zis, fiind programate două manşe oficiale.

De menţionat că, în cele două zile de concurs, pe unele străzi se vor impune restricții de circulație, pentru ocolirea zonelor blocate traficului fiind posibile rute alternative (conform hărţii alăturate). De asemenea, mijloacele de transport în comun vor avea trasee ocolitoare, care vor fi afișate în stațiile Transport Urban.