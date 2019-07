Examenele naționale ar putea fi sub formă de teste grilă (itemi obiectivi), pentru a nu mai fi diferențe mari între notele de la corectura iniațială și cele de după contestații. Măsura este luată în calcul de Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, care a anunțat într-o conferință de presă ce măsuri va lua după rezultatele de la evaluarea națională și bacalaureat.”Numărul de contestații în funcție de an este cuprins între 42.000 și 48.000, în ultimii ani. Numărul de note modificate după contestații este excesiv de mare, ceea ce este un mare semnal de alarmă pentru noi, care impune automat și măsuri pentru a remedia această situație”, a spus Ecaterina Andronescu. Una dintre măsurile pe care le va lua în perioada următoare este modificarea conținutului examenelor. ”Să regândim poate examenele din punct de vedere al conținutului și al itemilor obiectivi și nu în ultimul rând formarea celor care evaluează, pentru că diferențele sunt, după părerea mea, chiar inacceptabile”, a spus ministrul.

Întrebată despre cum vor fi examenele și în ce măsură vor cuprinde teste grilă ministrul a dat exemplul de la Universitatea Politehnică și a spus că îi va convinge pe profesorii care se opun.

”Vedeți, fac comparație, la Politehnică, eu sunt profesor la Politehnică, de foarte mulți ani lucrările scrise sunt pe itemi. Lucrarea este corectată în fața elevului și a unui martor. El știe cu ce notă pleacă. Nu mai avem atât de multe contestații. Atât de multe contestații din care destul de multe soluționate cu modificarea notei. Cu itemi obiectivi nu mai avem situații de genul acesta și va trebui să mergem pe această direcție. S-ar putea să-i supărăm pe unii dintre profesori. O să stăm de vorbă și o să le explicăm că este calea către care trebuie să mergem. Foarte mulți profesori spun: ”da nu se poate la disciplina X să dăm examene pe itemi obiectivi. Dar uitați-vă testele-Cambrigde, Oxford – se dau pe itemi obiectivi și nu are nimeni nicio problemă cu corectitudinea acestor itemi”, a spus Andronescu.

Ministrul a mai arătat că va schimba metodologia de examen, dar nu a dat o dată precisă când se va întâmpla acest lucru. ”Când o să avem exact, luăm în calcul, când o să avem situația exactă elaborăm și metodologia pentru examenele viitoare”, a spus Andronescu.

Altă măsură avută în vedere este ca elevii de clasa a IX-a să înceapă cursuri remediale, astfel încât cei care au intrat cu note mici la liceu să poată recupera cunoștințele care le lipsesc. Anul acesta, au fost depuse 48.000 de contestații la bacalaureat, iar pentru o mare parte dintre acestea notele au fost modificate.