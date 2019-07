N. D.

După ce, săptămâna trecută, România s-a confruntat cu primele temperaturi la limita caniculei, deasupra teritoriului ţării noastre ajungând valul de căldură saharian – care a produs mari neplăceri în multe state europene – luna iulie debutează exact cum este şi denumirea populară a acesteia, respectiv cu zile de cuptor.

Confirmarea a venit de la meteorologi care, ieri, au transmis o informare de disconfort termic şi caniculă, valabilă până astăzi. Astfel, şi în a doua zi a lunii iulie vremea va fi deosebit de caldă, caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat în cea mai mare parte a țării, indicele temperatură-umezeală (ITU) depăşind pragul critic de 80 de unități, în zonele de câmpie și podiș urmând să fie înregistrate temperaturi maxime de 35…37 de grade.

De altfel, aerul a fost irespirabil ieri inclusiv în Prahova, la ora 10.00 la Ploieşti fiind înregistrate 27,9 grade C, iar la Câmpina – 26 grade C. Inclusiv la munte a fost destul de cald, la aceeaşi oră, 10.00, la Sinaia Cota 1.500 fiind înregistrate 20 de grade C, iar la Vârful Omu – 12,9 grade C.

În acest context, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a transmis, ieri, primul comunicat din această vară având ca temă canicula, prin intermediul căruia populaţiei îi sunt reamintite măsurile ce trebuie luate atunci când sunt înregistrate temperaturi ridicate.

Astfel, deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat. Trebuie evitate aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11:00-18:00, fiind recomandată purtarea de haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare.

Este recomandat ca să se bea 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe, să se mănânce fructe şi legume sau iaurt.

Trebuie evitate băuturile ce conţin cofeină sau zahăr în cantităţi mari, dar şi cele cu conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală. Trebuie evitat consumul de alcool, care deshidratează.

În cazul persoanelor în vârstă, trebuie menţinută legătura cu acestea, iar membrii familiei să se intereseze de starea de sănătate a acestora, pentru a le putea oferi asistenţă ori de câte ori au nevoie. Cei care suferă de diferite afecţiuni îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului, fiind foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente.