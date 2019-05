Ieri, Comisia Europeană a revizuit în scădere la 3,3% estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, în condiţiile în care, în luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%, potrivit Agerpres.

Pentru anul viitor, CE estimează continuarea declinului economiei, creşterea economică fiind prognozată la 3,1%, faţă de 3,6% în ediţia din ianuarie.

În Prognoza de primăvară 2019 – 2022, elaborată recent de Comisia de Strategie şi Prognoză, estimarea privind creşterea economiei în acest an a fost menţinută la 5,5%, însă valoarea nominală a produsului intern brut a fost revizuită în creştere uşoară la 1.031 miliarde de lei, de la 1.022 miliarde de lei în varianta de iarnă. Neschimbate au rămas şi prognozele de creştere pentru următorii trei ani, la 5,7% în 2020 şi 5% în 2021 şi 2022.

La începutul lunii aprilie a acestui an, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere la 3,1%, de la 3,4%, estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2019.

Prognozele FMI sunt mai pesimiste decât cele ale Băncii Mondiale, care şi-a îmbunătăţit uşor estimările privind evoluţia economiei româneşti atât în 2019, de la 3,5% cât estima în ianuarie până la 3,6%, cât şi pentru 2020, de la 3,1% până la 3,3%.

Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1.022 miliarde de lei, reprezentând o creştere de 5,5% faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de 2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) şi 2,57% din PIB (ESA).