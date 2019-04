N. Dumitrescu

Pornind de la principiul că experienţa contează, Rompetrol – parte a KazMunayGas – continuă şi în acest an Programul de Internship „Pregătit pentru Carieră”. Fiind una dintre primele companii din România care au pus în aplicare acest proiect, la ediţia din acest an – a 19-a – vor fi selectaţi 100 de tineri, elevi şi studenţi, din licee şi universităţi cu profil petrolier sau tehnic din ţară. Dintre studenţi, 15 vor fi de la Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti, motiv pentru care, ieri, în aula acestei instituţii de învăţământ superior, reprezentanţii companiei au organizat un eveniment, special pentru prezentarea programului de internship. Cu această ocazie, participanţii au putut afla, prin intermediul inclusiv al unor filme de prezentare, în ce constă activitatea Rafinăriei Petromidia, dar şi cea a Rafinăriei Vega din Ploieşti, care este printre primele rafinării construite în România, în cadrul cărora se va desfăşura programul de internship. Programul de internship se va desfăşura în perioada august-septembrie 2019, studenţii selectaţi urmând să aibă parte, timp de două luni, de aceleaşi beneficii ca orice angajat al companiei, respectiv contract de muncă (fiind luată în calcul inclusiv posibilitatea de prelungire), tichete de masă, abonament medical. La nivel naţional, în vederea selectării celor 100 de tineri, derularea acestui program a debutat în luna martie, cu menţiunea că, luna viitoare, reprezentanţii companiei se vor întâlni şi cu elevii de la o cunoscută instituţie de învăţământ cu profil tehnic din Ploieşti.

Ieri, aula „Universităţii Petrol-Gaze” Ploieşti a fost plină ochi de studenţi, cei care au dorit să participe la prezentarea Programului de Internship „Pregătit pentru Carieră”, lansat de Rompetrol – parte a KazMunayGas. Devenită deja o tradiţie, acţiunea se află în acest an la cea de-a 19-a ediţie, în contextul în care Rompetrol este una dintre primele companii din România care au pus bazele acestei iniţiative. În cadrul ediţiei din acest an vor fi selectaţi în total, de la nivel naţional, 100 de studenţi şi elevi, în primul caz proporţia fiind de 70%, 15 dintre ei fiind din rândul studenţilor de la UPG Ploieşti, care au participat ieri, la acţiunea menţionată. După cum s-a anunţat de către organizatori, Internship Rompetrol – „Pregătiţi pentru carieră” este un program pus în aplicare de către Internship Rafinăria Petromidia (Năvodari), Rafinăria Vega Ploieşti şi Rompetrol Well Services Ploieşti, în perioada august-septembrie 2019. Domeniile de derulare a programului sunt rafinare şi petrochimie, procese şi inginerie, utilităţi, analize de laborator, mentenanţă, planificare, servicii la sondă şi logistică, în companiile Rompetrol Rafinare, Rominserv, Rompetrol Quality Control, Media Marine Terminal, Rompetrol Well Services. Dintre cei 100 de tineri care vor fi selecţi în cadrul ediţiei din acest an, repartiţia celor cu studii superioare va fi următoarea: 40 de studenţi la Petromidia, 25 de studenţi la Vega Ploieşti şi 5 studenţi la RWS. Pe de altă parte, având în vedere că este vorba despre un program care vizează pregătirea în carieră, reprezentanţii companiei au anunţat că, pe modelul ediţiilor precedente, tinerii selectaţi vor avea parte, în cele două luni, august şi septembrie 2019, de benefeciile de care au parte angajaţii companiei, respectiv de contract de muncă, de la caz la caz existând şi posibilitatea de prelungire, de tichete de masă, abonament medical, participarea la acţiuni ce vizează dezvoltarea personală, precum şi de un mentor alocat, mai exact de un coordonator în activitatea de internschip. S-a mai făcut precizarea că fiecare tânăr îşi va putea alege o temă de proiect tehnic, care va putea fi realizată în echipă, aceasta urmând să fie prezentată la finalul celor două luni de activitate de internschip. Nu în ultimul rând, şi în cadrul acestei ediţii există posbilitatea ca unii dintre cei 100 de tineri selectaţi să beneficieze şi de o bursă acordată de către companie. Despre evenimentul organizat ieri la Ploieşti, Nicoleta Mihăiţă – Talent Acquisition and Employer Branding Manager în cadrul KMG Rompetrol, a ţinut să declare: ”Am venit să ne adresăm studenţilor de la UPG Ploieşti şi anul acesta, aşa cum s-a întâmplat şi în ultimii ani. Suntem, de fapt, într-un tur al universităţilor şi liceelor. Am început cu Politehnica Bucureşti, în luna martie. Săptămâna trecută am fost la Constanţa, unde ne-am întâlnit cu studenţi, dar şi cu elevi. În luna mai, vom reveni la Ploieşti, unde ne vom întâlni cu liceeni care studiază la „Lazăr Edeleanu”. Practic, dorim să fim alături de elevi şi studenţi şi să promovăm programul nostru, anul acesta fiind a 19-a ediţie. Dorim să venim în întâmpinarea lor cu elemente noi, în afara prezentării activităţiilor companiei. Astfel, anul acesta venim cu un workshop interactiv, în cadrul căruia vom lucra împreună cu studenţii. De asemenea, în cadrul evenimentului de la Ploieşti vom selecta studenţi pentru o vizită tehnică organizată în această primăvară la Rafinăria Petromidia, Centrul de Comandă și Control și la terminalul maritim offshore”.

Prezent la evenimentul de ieri de la UPG, Marcel Pavel – director de programe în cadrul Rompetrol Rafinare – punct de lucru Rafinăria Vega, a ţinut să le spună studenţilor de la UPG, printre altele, şi următoarele: „Având în vedere că am 63 de ani – împliniţi chiar ieri, după cum însuşi a mărturisit – şi 37 de ani vechime în activitate, din care 36 de ani la Rafinăria Vega, prin intermediul acestui program de internschip doresc să-mi găsesc urmaşi. Caut tineri ca voi, cei care sunteţi prezenţi la această acţiune, dar tineri care să fie interesaţi cu adevărat de activitatea într-o rafinărie. Altfel, nu rezistaţi”.