Speranțele că ”experimentul” Cornățeanu va merge și Petrolul va arăta ”a echipă de promovare” s-au risipit repede! Cele 45 de puncte ”asumate”de fostul secund al lui Grozavu și Tavi, devenit ”principal”, deja sunt compromise, echipa având șansa teoretică de a mai realiza doar … maximum 44, cu condiția să bată tot, până la final! Dar, când iei doar 8 puncte din 15, în 2019, este clar că sunt probleme, iar eșecul la scor de neprezentare de la Timișoara, contra echipei ”suporterilor”, a arătat că… nu merge ceva!

Au fost rezultate neaşteptate, ziua de duminică fiind una mai puţin fericită pentru echipele din fruntea clasamentului. Au fost multe rezultate ”ciudate”, începând cu surpriza de la Ghermăneşti, acolo unde liderul Sportul Snagov nu a reuşit să treacă de ultima clasată, ACS Poli, tabela rămânând neschimbată după 90 de minute de joc, ”reduta” lui Vivi Răchită rămânând intactă, gazdele ratând inclusiv un penalty, prin Dănălache. Totuşi, jocul rezultatelor şi punctul obţinut cu ACS Poli le-a permis să îşi păstreze prima poziţie în clasament pentru încă o rundă. Surpriză a fost și remiza de la Cluj-Napoca, acolo unde gazdele au primit vizita celor de la Fotbal Club Argeş, rămaşi fără antrenor principal după demisia de sâmbătă a lui Emil Săndoi. Deşi nu au lipsit fazele de poartă, iar clujenii au jucat mai bine de o repriză cu un om în minus după eliminarea lui Goga, tabela a rămas neschimbată, situaţie în care gruparea argeşeană a rămas în continuare singura fără gol marcat în 2019!

Totuși, cea mai mare ”bombă”, prin proporțiile scorului, a fost eșecul Petrolului, 3-0 pentru timișoreni, Mera a marcat de două ori, în faze trase la indigo, ridiculizându-l pe grecul Sarris, care, efectiv, s-a făcut de râs, fiind total depășit exact la capitolul unde se credea că… stă bine! ASU Poli a intrat la cabine cu 2-0, și, în ciuda schimbărilor efectuate, elevii neinspiratului Cornățeanu nu au reuşit să mai revină, primind lovitura de graţie pe final de meci, atunci când Octavian Ursu a dus scorul la 3-0, nu înainte de a se distra cu defensiva ”svaițer” a ploieștenilor, care s-a ”clătinat” din temelii, tot meciul.

Au fost și destule șanse de gol ale ploieștenilor, Puşcaş (22) , Arnăutu (72) ratând ocazii imense, ghinionul făcând ca să nu se reușească golul de onoare, dar, același ghinon nu poate fi invocat drept singurul ”responsabil”.

Urmează, acum, meciul de sâmbăta viitoare cu Universitatea Cluj (18.30, „Ilie Oană”), cel devenit, de acum, cu adevărat unul al ultimei şanse.

ASU Politehnica Timişoara – FC Petrolul Ploieşti 3-0 (2-0)

Stadion: Dan Păltinișanu. Spectatori: circa 5000. Marcatori: Mera (8, 35), Ursu (88).

ASU Politehnica: Murariu – Motreanu (61 Jurj), Mera (cpt), Scutaru, Cherecheş – B. Vasile, Ignea – Manea (83 Bedea), Ursu, M. Ene – Cr. Ene (89 Vidrişan). Antrenor: Cosmin Petruescu.

FC Petrolul: Lungu – Borţa, Ghinga, Sarris (46 N. Popescu), Ţicu – Bucşa, Puşcaş – Rusu (63 Saim Tudor), Marinescu (cpt), Moldoveanu (73 Ştefănescu) – Arnăutu: Antrenor: Mugurel Cornăţeanu.

Au arbitrat: Sergiu Popa (Aiud) – Florian Alexandru Vişan (Galaţi) şi Daniel Vlase (Galaţi).

Observatori: Teodora Albon (Cluj Napoca) şi Dumitru Paraschiv (Drobeta Tr. Severin).

Jucătorul meciului: Mera (ASU Poli)

Cornăţeanu e… ”Pa”!

Probabil, vine Mulţescu

După ce Petrolul Ploieşti a cedat cu 3-0 pe terenul echipei ASU Politehnica Timişoara, într-o etapă în care putea profita de paşii greşiţi ai Snagovului şi, ulterior, Clujului, antrenorul Mugurel Cornăţeanu a semnat rezilierea, ieri, la orele prânzului fiind convocate inclusive fostele glorii, într-un “comitet director” în care s-au propus mai multe nume de antrenori, Gigi Mulţescu, Claudiu Niculescu, Dorinel Munteanu şi Emil Săndoi fiind printre cei nominalizaţi să preia echipa! Antrenorul Cornăţeanu a justificat eşecul de la Timişoara, inclusiv el fiind de acord că trebuie “un şoc” la echipă, Gigi Mulţescu fiind în “pole-position”, din toate punctele de vedere, să preia echipa ploieşteană!

”La 3-0, ruşine! Dezastruos, în primul rând, ca atitudine. Noi am mimat fotbalul, din punctul meu de vedere. N-am prestat ceea ce trebuia şi ceea ce pregătisem. Rezultatul reflectă ceea ce s-a întâmplat în teren în acest moment. În momentul când iei două goluri din faze fixe executate identic şi acelaşi apărător nu ştie că trebuie să-i facă marcaj bun lui Mera, că are joc bun de cap, ce să… Mai departe ne-am creat şi noi nişte ocazii, pe care le-am ratat. N-am avut atitudinea pe care trebuie să o aibă o echipă care se luptă la promovare. Din păcate, am avut azi mulţi absenţi nemotivaţi pe teren.Pentru mine e cel mai uşor! Eu sunt un trecător prin viaţa Petrolului. Pentru Cornăţeanu este cel mai uşor. Problema este pentru cei care rămân. Cornăţeanu mai are două luni de contract, sau o zi, şi pleacă acasă. În momentul în care intri pe teren şi lupţi la promovare, cu numele pe care le avem în lot, trebuie să ardă. Noi azi am minţit fotbalul. Dacă adversarul se motivează 100%, tu trebuie să te motivezi 200%. La Liga a 2-a este foarte multă încrâncenare, bătaie. Chindia s-a dus la patru puncte de noi, Clinceniul este la cinci puncte. Meciuri încă sunt în continuare, dar nu cu atitudinea asta. Joci cu Cluj, joci la Bacău, joci acasă cu FC Argeş, ieşi afară la Luceafărul. Sunt echipe cu care dacă nu te iei la trântă, nu ai nicio şansă. Noi încercăm să jucăm un fotbal, chipurile, de Liga 1. Dar nici pe ăla nu-l jucăm. Felicitări pentru ASU, ruşine pentru noi”, a declarat Cornăţeanu.

Rezultatele meciurilor jucate în etapa a XXVI-a:

CS Luceafărul Oradea – CS Aerostar Bacău 4-0 (2-0)

Bertrand Bebey (3), Vasile Pop (6), Alexandru Dulca (69, 90)

CS Baloteşti – AFC Ripensia Timișoara 0-2 (0-0)

Octavian Drăghici (56, 85)

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – ACS Dacia Unirea Brăila 5-2 (3-1)

Andrei Blejdea (10), Patrick Popescu (27), George Tudoran (44, 73 – pen.), Robert Bratu (65) / Costin Ciucureanu (23), Momodou Jallow (62)

FC Metaloglobus Bucureşti – ASSCS Farul Constanţa 2-1 (0-0)

Valentin Ghenovici (48), Robert Vîlceanu (77) / João Diogo Gomes de Freitas (68)

ACS FC Academica Clinceni – AFC UTA Arad 2-0 (0-0)

Bogdan Barbu (76 – pen.), Paul Paţurcă (88)

ACS Energeticianul – CS Mioveni 0-0

CS Sportul Snagov SA – ACS Poli Timişoara 0-0

AFC Chindia Târgovişte – ASC Daco-Getica Bucureşti 4-2 (0-1)

Liviu Mihai (53), Daniel Florea (59), Andrei Şerban (67), Valentin Alexandru (85 – pen.) / Raphael Stănescu (13), Philippe Nsiah (46)

ACS ASU Politehnica Timișoara – FC Petrolul Ploieşti 3-0 (2-0) (foto)

Ioan Mera (8, 35), Octavian Ursu (86)

AS FC Universitatea Cluj – Fotbal Club Argeş 0-0

Clasament Etapa 26