Nemulţumiri: mașinile de scris vechi și grele, microbii din dosare ! Și nu numai…

Fl. Tănăsescu

Nu, nu este prima dată când personalul auxiliar din cadrul instanțelor și al Parchetelor amenință cu blocare totală a activității în cazul în care – susțin reprezentanții sindicatelor la care sunt afiliați – sunt discriminați din mai multe puncte de vedere.

Ce-i drept, atât în Prahova cât și în țară, în ultimii ani, au fost nenumărate proteste mute, în care ei, grefierii, au ieșit pe treptele instanțelor ținând în mâini pancarte. Au ieșit din sediile instanțelor respectând – dacă nu ei, cine ? – legea, în sensul că nu au perturbat sub nicio formă activitatea din sălile de judecată. Există, însă, și o limită a răbdării.

Amalia Mihaela Nițeanu, președinte al sindicatului Sind – Just Prahova, afiliat la Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, precizează, într-un comunicat de presă: “Activitatea desfășurată de grefieri este supusă unei uzuri psihice, dar mai ales fizice”. Cu referire la acest ultim aspect – uzura fizică -, reprezentanta Sind – Just amintește despre “ anticele mașini de scris, cu o greutate medie de peste 6 kilograme, care au fost cărate efectiv pe brațe de către grefieri, dublate de zecile și sutele de volume de dosare. Ca să nu mai vorbim despre condițiile în care își desfășoară activitatea personalul auxiliar, care nu corespund standardelor din punctul de vedere al sănătății și al securității în muncă, sau despre lipsa arhivelor și microbii care se cuibăresc între dosare”.

Iar ca o consecință a condițiilor de muncă enumerate mai sus, în același comunicat de presă se mai specifică faptul că, deși întreaga categorie profesională numără aproximativ 8.000 de persoane, prea puțini ajung să se bucure de pensie.

Astfel că, într-o informare publică, grefierii sindicaliști avertizează asupra faptului că “nerezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională (…) va genera mișcări de proteste care vor conduce chiar la blocarea totală a activității la instanțe și la parchete. În vederea soluționării acestora (a problemelor – n.n.), solicităm factorilor decidenți să organizeze, de urgență, o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor profesionale și sindicale (…) în cadrul cărora să fie luate măsuri concrete pentru rezolvarea problemelor noastre”.

Revendicări sunt multe. Spicuim câteva dintrea ele, așa cum sunt prezentate în amintitul comunicat de presă: eliminarea inechităților salariale, prin acordarea în procent egal a sporurilor cuvenite personalului auxiliar și de specialitate și conex, conform modului de calcul aplicat la Curțile de Apel București, Bacău și Târgu – Mureș; identificarea unor soluții legislative și financiare pentru plata orelor suplimentare efectuate; redimensionarea schemelor de personal din cadrul instanțelor judecătorești și a parchetelor, prin elaborarea unor standarde pe linie de resurse umane, raportate la volumul de muncă și alți indicatori sau particularități; asigurarea condițiilor de spațiu în conformitate cu normele legale de sănătate etc.

Nu în ultimul rând, în comunicatul menționat se mai precizează faptul că în cea mai mare parte, cei care alcătuiesc personalul auxiliar de specialitate – cu unele excepții – nu au beneficiat de creșterea cu procentul de 25% a salariul net.