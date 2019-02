Nae Constantin – secundul lui Daniel Isăilă la clubul de prim eșalon din Arabia Saudită Al Hazem reușește, împreună cu echipa sa, rezultate excelente pentru o nou-promovată, într-un fotbal care investește enorm, în ultima perioadă, odată cu ”liberarizarea” transferurilor pentru jucătorii străini. Al Hazem a reușit să iasă de pe locurile retrogradabile, după trei meciuri fără eșec, ultima etapă reușind un succes important, 2-1 în deplasarea de la Faisaly (fosta echipă a lui Mircea Rednic, care a efectuat cantonamentul de vară în România, jucând și la Strejnic un amical, cu Astra 2)!

L-a luat pe Salomao, se luptă cu Stanciu

Lumea fotbalului arab devine din ce în ce mai interesantă pentru jucătorii care au legături cu fotbalul românesc, perioada de transferuri din această iarnă aducând chiar echipei unde activează Nae Constantin un jucător care a avut cifre bune în România. Este vorba despre Diogo Salomao, portughezul care a evoluat pentru Dinamo, vândut de bucureșteni, se spune, pentru o sumă în jurul a 300.000 de euro. Salomao ar putea debuta sub comanda lui Isăilă chiar astăzi, când Al Hazem întâlnește pe Al Ahly. Nume important al fotbalului saudit, Ahly, aflată acum pe locul 4, tocmai a cumpărat ”decarul” Naționalei României, Nicușor Stanciu, de la Sparta Praga, suma vehiculată în presă pentru acest transfer fiind de 10 milioane de euro, iar debutul lui Stanciu în Arabia Saudită este așteptat să se producă tot astăzi!

Hazem are 19 puncte după 18 runde disputate, fiind pe locul 12, din 16 echipe, prima deasupra ”liniei”.

Pentru a vă face o impresie despre sumele și numele apărute în fotalul saudit, doar în această iarnă, să spunem că Al Nasr l-a adus pe Maicon (fost la Porto, ultima oară la Galatasaray, plătind 1,7 milioane euro pentru un împrumut pînă în vară), iar Al Hilal l-a pus antrenor pe vechea cunoștință a Petrolului, Zoran Mamic, fost antrenor la Dinamo Zagreb, pe vremea când Petrolul lupta pentru grupele Europa League (!!!), tehnician care tocmai jucase finala Cupei Mondiale a Cluburilor – pierdută acum două luni împotriva Realului, 4-1 în finala cu Al Ain din Emiratele Arabe Unite, antrenorul croat fiind pe bancă.

Budescu în top

O prestație excelentă are și echipa ”românilor”, Al Shabab, cu Bebe Bărbulescu în staff-ul lui Marius Șumudică și Budescu, alături de Găman, în echipă, aceștia înregistrând 8 meciuri consecutive fără eșec în Liga I, ocupând poziția 3 în clasamentul la zi, cu cea mai bună apărare din Arabia Saudită (doar 12 goluri primite în 18 partide, 34 de puncte în clasament). ”Budi” are 7 goluri în 14 partide jucate în campionat pentru Shabab, marcând și în ultima etapă, de la punctul cu var, în remiza, 1-1 cu Al Raed. Budescu se află în topul celor mai bune note primite de jucătorii care evoluează în Arabia Saudită, ocupând o poziție bună și în clasamentul golgeterilor, unde lider este Gomis (fost la Lyon, Marseille, Swansea și Galatasaray), cu 14 goluri marcate.

Revenind la Bebe Bărbulescu, preparatorul fizic al echipei saudite, acesta și-a deschis la Măneciu o școală de fotbal, clubul Panaceea Măneciu, unde are, deja, două grupe de copii formate, urmând ca, din vară să se înscrie în competițiile organizate de către AJF Prahova.