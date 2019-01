Sorin Boza, preşedintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a explicat, pentru Mediafax, propunerile făcute de Ministerul Energiei, ieri, către angajaţii CEO, astfel încât activitatea oprită vineri să fie reluată cât mai repede, potrivit Mediafax. „Nu au fost nişte negocieri oficiale (n.red. – cu sindicatele de la Complexul Energetic Oltenia). Contractul colectiv de muncă pe care Complexul Energetic Oltenia îl are este valabil până în martie 2020, iar un proces de rediscutare a salariilor, a condiţiilor de muncă şi a timpului de muncă urmează a avea loc cu începere de la 1 martie 2019. A fost o întâlnire mediată între Ministerul Energiei, ca şi acţionar principal al companiei, cu directoratul Complexului Energetic Oltenia şi toţi reprezentanţii legali ai angajaţilor noştri. A fost o discuţie pe proiecţia de buget pe care Complexul Energetic Oltenia o pregăteşte pentru perioada următoare a fi aprobată şi pentru o găsire de soluţii pentru acest moment de a creşte veniturile angajaţilor noştri, ţinând cont de solicitările lor, venite începând cu vineri seara, când a avut loc prima acţiune de protest”, a spus, ieri, Sorin Boza, preşedintele Directoratului CEO, pentru Mediafax.

În cursul acestor discuţii, două soluţii au fost identificate, conform preşedintelui Directoratului CEO: acordarea de vouchere de vacanţă de la 1 mai, pentru toţi salariaţii, în condiţiile în care anterior acest beneficiu nu era deloc prevăzut a fi acordat; creşterea salariilor cu 8,2% doar pentru personalul muncitor şi la total fond de salariu, ceea ce reprezintă o creştere de 12-13% a salariilor brute pentru muncitori. Un salariu mediu lunar la CEO este de 4.871 de lei brut, iar câştigul mediu lunar brut, care include sporurile, al unui salariat ajunge la 5.420 de lei, conform reprezentantului Complexului. „Cu această decizie reducem discrepanţele apărute, de-al lungul anilor, între salariile muncitorilor şi ale celor din administraţiile locale care au beneficiat, în perioada aceasta, de diferite creşteri. Ei au preluat propunerea noastră. Următorul pas pe care-l vom face este de a demara negocierile efective între administraţie şi partenerul social, vom porni de la aceste ipoteze deja agreate. Următorul pas este de a le pune pe hârtie, de a fi acceptate de către toată lumea şi de a încheia un protocol şi un act adiţional la contractul de muncă”, a precizat Boza.

În aceste condiţii, negocierea pentru noul contract colectiv de muncă va fi devansată şi va începe cât mai curând, nu după 1 martie, aşa cum era programată. Doru Vişan, secretar de stat în cadrul ME, a precizat, într-o intervenţie la Digi 24, că ministerul nu le poate acorda angajaţilor CEO o majorare de 45% a salariilor, aşa cum au solicitat aceştia. De asemenea, preşedintele Directoratului CEO a susţinut că activitatea Complexului nu este afectată şi că acţiunea sindicatelor este ilegală.

„Din păcate, având în vigoare un contract colectiv de muncă, mişcările colegilor noştri nu sunt nişte mişcări legale şi le-am reiterat propunerea de a relua activitatea urgent şi, în paralel, comisia de negociere administraţie – sindicate să îşi ducă la bun final ceea ce a început cu această întâlnire pe care am avut-o la Ministerul Energiei. Noi nu suntem afectaţi, termocentralele lucrează normal, producem energia care ne este solicitată de sistemul energetic naţional, nu avem probleme deosebite, însă, astăzi, consumăm din stoc. Prioritară, pentru noi şi pentru toţi angajaţii, este reluarea activităţii şi refacerea acestor stocuri”, a subliniat Boza.