Marian Dima

Mijlocaşul ofensiv al echipei Petrosport Ploieşti, Mihai Niţescu, este foarte aproape de a semna cu FCSB, internaţionalul prahovean de juniori fiind în pregătire, deja, cu echipa secundă a clubului condus de George Becali.

Niţescu – cel care la un moment dat a susţinut chiar probe de joc la clubul englez de Premier League, West Ham United, este, potrivit spuselor antrenorului său de la Petrosport – Iulian Cojocaru – “ca şi rezolvat” cu privire la trecerea în curtea FCSB-ului! “Mai sunt mici detalii legate de condiţiile pentru jucător, noi, cluburile, FCSB, respectiv Petrosport, ne-am înţeles şi, foarte probabil, vom avea o colaborare mai amplă privind trecerea unor jucători la echipa bucureşteană” – spune Cojocaru.

Niţescu nu este singurul fotbalist de la Petrosport (echipă clasată în acest moment, în Liga Elitelor, Under 19, seria Est, pe locul 4, chiar înaintea elor de la FCSB) care merge la clubul lui Becali, portarul Raul Bălbărău – jucător născut în Galaţi, legitimat la Petrosport de doi ani, fiind, de asemenea, în probe acolo.

Şi vor mai urma câţiva juniori care vor fi văzuţi de FCSB! Este vorba despre Alexandru Rusu – atacant, cel care a jucat pentru o scurtă perioadă chiar în Liga a II-a, la Sportul Snagov, de un alt internaţional de juniori, mijlocaşul central Claudiu Buturugă, şi de apărătorul central Ovidiu Costache, între cele două structuri urmând să se “lege”, dacă toate lucrurile vor decurge ca acum, o strânsă legătură. De meţinonat că Petrosport a preluat grupa 2001 – care este o prezenţă constantă, an de an, la “Elită” – de la defuncta SC FC Petrolul SA, odată cu dispariţia clubului, acum doi ani şi jumătate şi, chiar dacă s-a vobit în nenumărate rânduri de o colaborare cu “noul Petrolul”, aceasta nu s-a concretizat. Cum Petrosport nu are, deocamdată, activitate la nivel de seniori, iată că, aproape de terminarea junioratului, majoritatea copiilor vor pleca să-şi continue activitatea la cluburi care au şi echipe de seniori. Şi, deocamdată, FCSB pare a fi, pentru Petrosport, una dintre cele mai bune opţiuni!