Violeta Stoica

Consiliul Județean Prahova va adopta o altă strategie în deszăpezirea drumurilor pe care le are în administrare pentru următorii ani, reprezentanții instituției precizând că se are în vedere schimbarea modului în care se realizează înlăturarea zăpezii și a poleiului.

Deoarece în acest an expiră acordul-cadru încheiat în 2016, în perioada următoare va fi necesară demararea procedurilor pentru organizarea unei noi licitații destinate parafării contractelor de deszăpezire pentru anii viitori.

Chiar dacă, până în prezent, iarna 2018-2019 nu a fost una foarte solicitantă pentru operatorii de deszăpezire care acționează pe cele opt sectoare de drumuri județene, au mai existat probleme pe unele tronsoane, câteva dintre acestea soldate cu accidente rutiere.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat că pentru încheierea viitoarelor contracte de deszăpezire a drumurilor județene, care ar urma să intre în vigoare începând cu iarna viitoare, vor fi făcute unele modificări în cerințele din caietul de sarcini. Întrebat ce măsuri se pot lua pentru o deszăpezire mai eficientă, președintele autorității județene a declarat:

“Trebuie să vorbim despre două aspecte. În urmă cu trei ani, am semnat un acord-cadru pentru deszăpezire. În acel moment, în urma licitației au câștigat loturile respective – pentru că județul a fost împărțit în sectoare astfel încât intervenția să fie mult mai rapidă, pentru a nu exista o singură firmă care să presteze acest serviciu – firme serioase (pe unele dintre aceste loturi), altele care s-a dovedit ulterior că nu au putut face față cerințelor. Noi, la organizarea unei licitații, știm că o firmă îndeplinește condițiile din caietul de sarcini, dar nu putem ști ce fel de colaborator se va dovedi această firmă pentru a desfășura aceste operațiuni de deszăpezire. Unele dintre firme au fost total neserioase, fiind sancționate de mai multe ori de-a lungul timpului. Aceste sancțiuni, însă, nu rezolvă problema întrutotul. Una dintre societăți chiar a “decedat” și a fost nevoie să găsim alți subcontractanți pentru a presta în locul acelei societăți. Vorbesc despre zona Telega – Brebu – Pietriceaua, unde ofertantul care s-a prezentat în 2016 la licitație a venit cu oferta mai bună, având baza de lucru amplasată în așa fel încât putea să intervină pe sectorul despre care am discutat. Astfel, timpul de intervenție și costurile de deplasare ar fi fost reduse și i-au permis să vină cu un preț bun la licitație. Ulterior, câștigătorul de pe acest sector a avut niște probleme financiare și nu a mai putut susține prestarea serviciilor de deszăpezire așa cum se cuvenea. A fost amendat, pentru că în contract avem stabilite amenzi usturătoare, însă acest lucru nu ne încălzește cu nimic, pentru că lipsa de intervenție este în detrimentul siguranței cetățenilor care se deplasează cu autoturismele pe drumurile județene. O măsură pentru licitația următoare – care va fi demarată în acest an – și va fi tot acord-cadru pe trei ani, vizează, printre altele, solicitarea unor garanții societăților plus că vom schimba cu totul rețeta amestecului de sare și nisip care este folosit pe drumurile județene. În acest moment, avem 90% nisip și 10% sare, care este eficientă ca rețetă de amestec de deszăpezire în condițiile unui trafic intens, dar nu este eficientă pentru ceea ce înseamnă polei și zonele mai puțin circulate. Din acest motiv, pentru amestecul care va fi folosit la deszăpezire va fi folosit un raport de 70% – nisip cu 30% – sare, astfel încât – ca și la drumurile naționale – acțiunea amestecului respectiv să fie mult mai eficientă. Dezavantajul pentru modificarea acestei rețete a amestecului destinat deszăpezirii este faptul că drumurile vor fi mai ușor corodate, pentru că se cunoaște că acțiunea sării deteriorează stratul de uzură al arterelor rutiere”.

În prezent, drumurile administrate de Consiliul Județean Prahova sunt împărțite în opt sectoare, așa cum a fost stabilit în urma licitației care a fost organizată în anul 2016, când s-a parafat acordul-cadru pentru întreținerea curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă pentru o perioadă de trei ani. Astfel, sectorul I cuprinde partea de sud-vest a judetului Prahova, între limita administrativă cu județele Dâmbovița și Ilfov și drumurile naționale DN 72 și DN1, această zonă având o lungime totală pe care se intervine de 102,543 km. Sectorul II este situat în partea de sud a județului Prahova, între limita administrativă cu județele Ilfov și Ialomița și drumurile naționale DN 1, DN 1 B și DN1D, având o lungime totală de 111,111 km; sectorul III este situat în partea de sud-est a județului Prahova, între limita administrativă cu județele Ialomița și Buzău și drumurile naționale DN1B și DN1D, cu lungime totală a drumurilor județene de 89,859 km; sectorul IV se află în partea de est a județului Prahova, între limita administrativă cu județul Buzău, DN 1 B și drumul județean DJ 102 C, având o lungime totală de intervenție de 131,543 km; sectorul V este situat în partea de nord-est a județului Prahova, între limita administrativă cu județul Buzău, drumurile naționale DN1A și DN1B și drumul județean DJ102C, lungime totală pe care se intervine de 160,060 km; sectorul VI se află în partea de nord a județului Prahova, între limita administrativă cu județul Brașov, DN1A, drumul județean DJ102 (partial) și partea de est a Văii Slănicului, având circa 106,6 km; sectorul VII este în partea de nord-vest a județului Prahova, între limita administrativă cu județul Brașov, drumul național DN1, drumul județean DJ102 (parțial) și partea de vest a Văii Slănicului, cu o lungime totală a drumurilor județene de acoperit pentru deszăpezire de 106,958 km, iar ultimul sector, VIII, aflat în partea de vest a județului Prahova, între limita administrativă cu județul Dâmbovița și drumurile naționale DN1 și DN72, are o lungime totală pe care se intervine de 121,699 km.