Autospeciale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) “Șerban Cantacuzino”, ambulanțe de la Seviciul Județean Prahova, poliție, multă poliție și, nu în ultimul rând, specialiști de la Centrul Biologic, Radiologic, Nuclear (CRBN) Ciolpani au ajuns ieri, de urgență, în curtea și în incinta Universității de Petrol și Gaze Ploiești, acolo unde o substanță iritantă pusese pe jar atât studenții, cât și cadrele didactice. Mai mult, unor li s-a făcut rău !

Inițial, 50 de studenți au fost evacuați dintr-unul dintre corpurile clădirii, pentru ca, mai apoi, cifra să ajungă la aproximativ 70, aici incluzând și angajați ai instituției de învățământ. Personalul medical de pe ambulanțe nu înceta să alerge de la o autospecială la alta, pentru a acorda primul ajutor celor afectați de o subsatnță încă necunoscută. “Vă simțiți bine? Mai aveți amețeli? Puteți merge?”, erau întrebările puse victimelor, toți studenți. De altfel, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Prahova, doctor Daniel Nicolae, ne-a precizat că 22 de studenți au fost evaluați, iar doi dintre ei au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, pentru investigații suplimentare. Marius Petrescu, director general adminstrativ în cadrul UPG, ne-a spus că ieri dimineață, s-a simţit un miros puternic, iritant, înecăcios, iar o studentă a fost găsită aproape leșinată. “Era semiconștientă și este posibil să fi avut un atac de panică. Urmează ca medicii să dea verdictul în acest caz. La început, am luat în calcul varianta unei emanații de gaz metan, dar specialistul din cadrul instituției noastre a infirmat această suspiciune. Între timp, au venit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova și specialiștii de la Centrul Biologic Radiologic Nuclear (CRBN) Ciolpani. Ultimii sunt cei mai în măsură ca, în urma analizelor pe care le vor face, să precizeze despre ce substanță a fost vorba, dacă a fost cumva spartă vreo fiolă cu substanță iritantă sau cineva a făcut o glumă proastă și a dat cu spray iritant”. Daniela Popovici, decanul Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, a precizat că, în momentul producerii incidentului, se afla la Rectorat, fiind anunțată despre eveniment de către un student doctorant. “Studenții care erau încă în incinta Corpului I, unde a avut loc evenimentul, tușeau puternic, iar eu am simțit un miros înecăcos. Ceea ce știu este că la două studente li s-ar fi făcut rău și au fost asistate medical. Am dispus să fie evacuați toți studenții din zona în care se simțea mirosul înecăcios. După aceea au venit cei de la ISU și au început să caute sursa mirosului”.

Incidentul de ieri se pare că ar fi fost provocat, potrivit unor surse judiciare care au ținut să-și păstreze anonimatul, de gazele lacrimogene pulverizate de către un student din cadrul universității, fapt neconfirmat dar nici infirmat de către anchetatori.

Oficial, însă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au precizat: “Referitor la incidentul care a avut loc la universitatea din Ploieşti, ne-am sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de «portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase»”, oamenii legii urmând să stabilească persoana sau persoanele vinovată/e de haosul creat.