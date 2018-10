Plutonul fruntaş din Liga A Prahova îşi va cunoaşte, după etapa a 11-a, care începe astăzi, la Boldeşti, şi se termină duminică după orele prânzului, câteva certitudini. Practic, vom avea două derbiuri, echipele de pe primele două locuri, AFC Băneşti Urleta şi CS Blejoi, având şansa să se distanţeze un pic în fruntea ierarhiei, după meciuri contra unor formaţii, de asemenea cu pretenţii teoretice, în acest moment, la primul loc.

Astfel, la Băneşti, echipa gazdă are parte de un duel cu CSO Plopeni, un duel interesant, între cel mai bun atac (echipa lui Marius Vişan a dat 40 de goluri în 10 meciuri, aşadar o medie excelentă, de 4 reuşite pe meci!), contra celei mai bune apărări, CSO Plopeni având doar 3 goluri încasate în jocurile disputate până acum!

Un alt joc “cap de afiş” al etapei este cel de la Blejoi, programat mâine dimineaţă, unde campioana en-titre are parte de vizita celor de la CS Cornu, formaţie care, dacă şi-ar adjudeca “restanţa” cu Izvoarele, s-ar afla la doar un punct în urma fruntaşelor Băneşti şi Blejoi (ambele cu 25 de puncte). Un duel între doi dintre antrenorii consacraţi ai Ligii A, cu “CV” şi care, încă, au … perspectivă, Răzvan Vlad, pe banca gazdelor, respectiv Mihai Dinu, la Cornu.

Tot în această etapă este de consemnat şi derbiul local dintre Văleni şi Măneciu, un meci cu multe “ambiţii”, chiar dacă ambele echipe sunt, la acest moment, sub “ceea ce ne obişnuiseră”.

Runda începe astăzi, la Boldeşti, cu un duel “demn de o soartă mai bună”, jucat cândva şi la nivel superior, formaţia Petrolistul – şi ea neînvinsă după prima “decadă” având prima şansă în faţa Tricolorului lui Florin Stăncioiu.

Iată programul complet al etapei:

astăzi, ora 15.00

Petrolistul Boldești – Tricolorul Breaza

sâmbătă, 27 octombrie, ora 11.00

CS Blejoi – CS Cornu

Teleajen Văleni – Avântul Măneciu

sâmbătă, 27 octombrie, ora 15.00

FC Bănești – CSO Plopeni

CS Păulești – Unirea Urlați

Tinerețea Izvoarele – AFC Brebu

duminică, 28 octombrie, ora 11.00

AS Strejnic – Petrolul 95 Ploiești

CS Ceptura – CS Mănești Coada Izvorului