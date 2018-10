N. D.

Plecând de la faptul că Halloween-ul a fost împrumutat şi de către români, prin organizarea de petreceri şi acţiuni în care vedetele sunt dovlecii sculptaţi, şi o serie de instituţii din Prahova au inclus această sărbătoare de origine celtică pe lista lor de evenimente. Astfel, duminică, 28 octombrie, începând cu ora 10:30, copiii sunt aşteptaţi în Parcul „Constantin Stere” de la Bucov, la Foișorul de la Teatrul de vară, unde vor avea prilejul să dea frâu liber imaginației și creației în cadrul activității „Surprize cu dovleci la Zoo”. Organizatorii evenimentului vor oferi dovlecii, participanţii urmând să vină pregătiţi cu ustensile pentru sculptat. Acţiunea se adresează copiilor de orice vârstă și nu se percepe taxă de participare. Totodată, o manifestare ce va avea ca temă tot Halloween-ul a fost anunţată şi la Valea Călugărească. Astfel, pe 4 noiembrie, începând cu ora 10.00, copiii din localitate sunt invitați la Căminul Cultural unde va fi organizată, potrivit organizatorilor, “petrecerea înfricoșător de veselă -„Carnavalul Înfricoșător”. Subliniindu-se faptul că petrecerea menţionată este la cea de-a doua ediţie – fiind “un motiv de întâlnire, socializare şi ieşire din monotonia zilnică”- în programul acestui eveniment au fost incluse şi concursurile „Cel mai frumos costum” și „Cel mai frumos dovleac”, câştigătorii urmând să fie premiaţi. Înscrierile se pot face până pe data de 31 octombrie, accesând pagina de facebook a Căminului Cultural din Valea Călugărească.

De origine celtică, Halloween este o sărbătoare preluată astăzi de multe popoare. Este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deşi în unele ţări data sărbătorii variază.

Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Even, numele sărbătorii creştine a tuturor sfinţilor, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în ţările unde predomină creştinismul occidental – catolic şi protestant, deoarece în aceste culte creştine ziua tuturor sfinţilor este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje şi colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” – păcăleală sau dulciuri? – ca o ameninţare că, dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte ţări, Halloween este serbat prin parade şi carnavaluri.