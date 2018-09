Petrolul Ploieşti – Aerostar Bacău, astăzi, ora 18:00

Marcel Marin

FC Petrolul Ploieşti va disputa în această seară, de la ora 18.00, pe Stadionul „Ilie Oană”, meciul cu CS Aerostar Bacău, contând pentru etapa cu numărul nouă a Ligii 2 Casa Pariurilor. „Lupii galbeni” se întorc acasă după cea de-a doua înfrângere înregistrată în campionat (ambele suferite în deplasare), pe terenul celor de la U Cluj, scor 2-3.

Despre acel eşec, antrenorul petroliştilor Leo Grozavu a declarat: „Venim după o partidă mai puţin reuşită. Toată lumea a fost bulversată după acest eşec. Dar, dacă am mai juca de nouă ori cu U Cluj, am învinge atât în deplasare, cât şi acasă. Dacă urmărim datele statistice, se vede că am dominat jocul, de exemplu am avut 500 de pase, faţă de numai 250 ale adversarilor”.

În ceea ce priveşte adversarul de astăzi al echipei ploieştene, tehnicianul „lupilor” a spus: „Echipa Aerostar Bacău este formată dintr-un grup omogen de jucători, având acelaşi antrenor (n.r. – Cristi Popovici) de mai mult timp. În plus, joacă mereu înaintea noastră cu adversarul pe care îl întâlnim noi în etapa următoare, astfel că am urmărit echipa din Bacău de mai multe ori”.

Ca o noutate, Leo Grozavu a anunţat că din lotul de 18 jucători va face parte, pentru prima oară în acest sezon, şi Toto Tamuz.

Colaborarea continuă cu Alexandrion

La conferinţa de presă premergătoare meciului de astăzi cu Aerostar, reprezentanţii FC Petrolul au anunţat continuarea colaborării cu firma Alexandrion, din partea căreia a fost prezent Valentin Popescu, director de marketing al Diviziei Sport al societăţii respective, care a spus că „este o onoare să continuăm parteneriatul cu Petrolul Ploieşti, cu care colaborăm de cinci ani”.

De asemenea, preşedintele executiv al clubului ploieştean, Cristi Vlad, s-a arătat încântat de noua înţelegere: „Suntem bucuroşi că Alexandrion este alături de clubul nostru. Vor mai fi, de altfel, şi alţi sponsori, pe care îi vom anunţa în curând”.

Altfel, Cristi Vlad a mai menţionat şi faptul că au existat discuţii pentru a-l aduce la echipă pe Gicu Grozav, spunând: „S-a discutat cu Gicu Grozav despre un eventual transfer, dar este greu de crezut că un jucător de Naţională va veni în Liga a II-a”.