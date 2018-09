Fl. Tănăsescu

Dacă a fost dat să ne rămână întipărite în memorie câteva cuvinte ori expresii, una dintre aceasta este ” Aici, în punctul Lunca Mare, din cadrul Ocolului Silvic Câmpina – Direcția Silvică Prahova, pădurea și-a cerut dreptul. Este cazul, așadar, să împădurim această zonă”.

Da, ne-au rămas în minte fragmente din capodopere universale. “Un veac de singurătate” , de exemplu. Dar, sub nicio formă, despre români, în An Centenar, nu se poate poate vorbi despre izolare. Nu de alta, dar alături de ei a fost pădurea. “Codru-i frate cu românul” este una dintre expresiile care sintetizează dăinuirea noastră nu neapărat de un Centenar, ci de mai multe ! Iar dacă vremurile au fost, nu de puține ori, deasupra oamenilor, pădurea a fost mereu, mereu și iar mereu, alături de români. Așa se întâmplă și în prezent, așa se va întâmpla și la 101 ani, și la 102 ani și la o mie de ani de la Marea Unire din 1918, când, aidoma locului uitat de lume de la Lunca Mare, românii și-au cerut dreptul. Un alt drept – acela de fi o națiune! Și biruit-au gândul !

Da, munca acestor oameni – și aici ne referim atât la angajații Direcției Silvice Prahova, cât și ai altora de profil din țară – este o a doua natură. Fiindcă a planta înseamnă a crea un viitor, nu ?

Cifră rotundă – o sută de ani ! – precum rotund a fost visul de a avea o “Românie dodoloață” (după cum scria Lucian Blaga). Rotundă aidoma coroanei arborelui/ pădurii care ne-a străjuit pe noi, românii, să rezistăm ca nație. Lângă codru, frate bun, iar nu vitreg cu românul, ne vom construi un viitor. Și asta indiferent de zâzania dintre noi de ieri, de azi și, să nu ne iluzionăm !, și de mâine. Fiindcă, nu-i așa, pădure fără uscături nu există niciunde-n lume. Și, dacă mai în glumă, mai în serios, se spune că Marea Neagră este cel mai bun vecin al nostru, tot la fel de bine se poate spune că pădurea a fost, este și va fi cel mai de nădejde aliat al nostru.

Iar astăzi, la Muzeul Cinegetic al Carpaților “Posada”, are loc expoziția jubiliară “100 de ani de Silvicultură în România”, eveniment în cadrul căruia vor fi prezentate istoria și evoluția sectorului silvic din ultima sută de ani, precum și aspecte importante ale activității regiei, de la înființarea acesteia.

Ieri, Ciprian Pahonțu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva ne-a confirmat prezența sa la eveniment, împreună cu ministrul Apelor, Pădurilor și Mediului, Ioan Deneș. De asemenea, și directorul Direcției Silvice Prahova – inginer Dragoș Gabriel Ciomag (foto sus, stânga, alături de directorul Ciprian Pahonţu) – ne-a asigurat că vor fi prezenți la eveniment oficialități locale și județe, precum și parlamentari.

Lunca Mare. Ocolul Silvic Câmpina. Direcția Silvică Prahova. Locul unde pădurea și-a cerut dreptul. Alba Iulia – urbea în care românii și-au cerut dreptul de a fi o țară.

Cât despre copac ? Ce întrebare ! Păi, nu se știe ? “Acesta demn se-nalță în grădina mea/ Amețit de soare, de lumina grea./ Acest copac e trup din trupul țării sfânt/ Și-o fi veșnic pe pământ”.