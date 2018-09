N. Dumitrescu

Renumită pentru locurile sale pitoreşti – în urmă cu trei ani regăsindu-se printre finaliste în competiţia ”Satul cultural al României” – comuna Izvoarele este promovată peste hotare cu sprijinul unor voluntari din străinătate, graţie unor proiecte puse în aplicare de o organizaţie cu sediul în localitate. De mai bine de cinci ani, organizația neguvernamentală ”Curba de Cultură” din Izvoarele s-a implicat într-o serie de proiecte locale, naționale și internaționale.Una dintre inițiative a fost legată de proiectul cu titlul ”Tineri antrepenori pentru comunitate”, care a avut ca rezultat realizarea unei mărci locale pentru comuna Izvoarele. Marca locală creată a fost înregistrată la OSIM și este utilizată de micii producători pentru a-și promova și comercializa produsele la târguri și festivaluri. Activitatea organizației în ceea ce priveşte promovarea potențialului meșteșugăresc și turistic al comunei a fost continuată cu proiectul ”Izvoarele Unveiled”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, un proiect care a adus voluntari de peste hotare care au creat o serie de materiale de promovare a comunității și a locuitorilor acesteia. ”Izvoarele Unveiled” a debutat în martie 2016 și s-a încheiat la sfârşitul lunii trecute, interval de timp în care a reunit patru voluntari internaționali din Spania, Italia, Cehia și Argentina, dar și studenți din România, de la Facultatea de Antropologie care s-au implicat, în cadrul unui parteneriat cu Universitatea București, în documentarea stilului de viață autohton și al promovării acestuia. La întrebarea de ce s-a apelat la voluntari din străinătate, reprezentanții organizației din Izvoarele au răspuns: ”Deoarece ne dorim ca această promovare a comunității să aibă loc și la nivel internațional, iar pentru acest lucru o perspectivă străină a fost necesară. În plus, tinerii străini implicați oferă și un model de urmat celor din comunitate în ceea ce privește implicarea civică și spiritul de inițiativă, acești tineri fiind absolvenți de liceu sau facultate, aflați ca și cei din Prahova în căutarea unui drum de urmat în viață și dornici de a deprinde o serie de abilități și cunoștințe. Dezvăluirea vieții rurale din Izvoarele a mers pas cu pas. La început a fost greu, când limba și cultura erau încă necunoscute. Dar echipa și-a unit forțele cu studenți la Antropologie din București, care au stat aici două săptămâni, timp în care au făcut cercetare pe teren, pe timpul verii. Atunci s-au creat legături între voluntari și comunitate. Cu ajutorul Centrului Cultural din Izvoarele, porțile multor gospodării s-au deschis. Iar în spatele porților – curțile, animalele și bunătățile gastronomice. Pentru o jumătate de an, voluntarii din Italia, Spania, Cehia și Argentina au mers peste tot în comună cu camere de filmat și microfoane pentru a crea o galerie a vieții din Izvoarele. Implicarea lor în comunitate a venit cu multe povești. Și a mai venit și cu ceva muncă, voluntarii câștigând inimile localnicilor atunci când și-au murdărit mâinile la treburile din grădină, când au preparat conserve, au adunat lemne pentru iarnă sau au ajutat la tăiatul porcului. Dar a mai venit și cu distracție, pentru că aproape în fiecare săptămână au dansat cu seniorii în clubul lor, au sărbătorit zile de naștere, au învățat limba română prin cântece și recitaluri de poezie. S-a venit cu experiențe unice, precum participări la târguri de meșteșugari sau ritualuri tradiționale de sărbători. De fiecare dată s-au implicat în muncă, distracție ori sărbătoare și apoi au pus pe hârtie o colecție de povești. Toate sunt parte dintr-un document la care au lucrat pentru o altă jumătate de an: o monografie culturală a comunei, disponibilă oricui cu doar un click. Toată munca lor este o introducere foarte bună, dar doar o introducere. Pe pagina discoverizvoarele.ro mai există spațiu nelimitat pentru conținut, pe care ne-ar plăcea să-l adăugăm cu ajutorul localnicilor și al străinilor care văd frumusețile din Izvoarele.” Rezultatele proiectului menţionat au fost prezentate atât sătenilor din Izvoarele, cât și locuitorilor din Ploiești, în cadrul unui eveniment găzduit de Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga”, dar și la București. Mai mult, frumusețea comunei Izvoarele va fi promovată și în afara țării, în Italia, Spania, Cehia și Argentina, prin intermediul celor patru voluntari care s-au întors în ţara lor natală.