Marian Dima

La finele acestei săptămâni, pe 18 şi 19 augut, intră în întrecere nu numai echipele din Liga A Prahova, ci şi formaţiile din Liga C, care vor bifa primul meci oficial al sezonului 2018-2019 în Cupa României, faza judeţeană! Vor fi 18 meciuri, demn de remarcat fiind apariţia în “peisaj” a unor formaţii noi, care fac acum “primii paşi” în fotbalul prahovean, precum AS Şotrile (vor juca la Câmpina), AS Băneşti, Olimpia Comarnic , Recolta Dumbrava (revine după excludere) sau Speranţa Olari (de asemenea, revenire, după 3 ani). De departe cea mai spectaculoasă revenire este cea a echipei de seniori Olimpia Comarnic, oraş care nu a mai avut o formaţie în competiţie de la jumătatea anilor 90 (Vulturul Comarnic)! Iată programul turului I din Cupa României, faza judeţeană:

– Viitorul Predeşti – Viitorul Poienarii Burchii

– AS Puşcaşi – Unirea Bărcănești

– Unirea Tricolor Lipăneşti – Tirana Homorâciu

– Şoimii Apostolache – Viitorul Iordăcheanu

– Viitorul Ţipăreşti – Flacăra Filipeşti de Târg

– AS Şotrile – Olimpia Comarnic

– Recolta Dumbrava – CSC Berceni II

– Progresul Coslegi – AS Dârvari Coslegi

– Speranţa Olari – Unirea Lacul Turcului

– Unirea Brăteşti – Arizona Zalhanaua

– Tineretul Balta Doamnei – Energia Pietroşani

– Viitorul Proviţa de Sus – NG Brătăşanca

– Vulturul Zănoaga – Voinţa Vadu Părului

– Viitorul Pantazi – Victoria Fântânele

– Viitorul Cosminele – Tricolor Coţofeneşti

– AS Podenii Noi Valea Dulce – AS Mehedinţa

– CS Scorţeni Mislea – AS Băneşti

– Viitorul Fulga – Rapid Sălciile