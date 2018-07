Marian Badea

În perioada 14-18 iulie 2018, echipele de baschet 3×3 ale Universităţii din Piteşti au participat la European Universities Games 2018 la competițiile de baschet 3×3.

La feminin, echipa argeşeană a fost formată din patru componente ale naționalei de senioare (5×5) a României: ploieşteanca Ioana Andreea Ghizilă (Sepsi Sf. Gheorghe), Sonia Ursu (KP Brno – Cehia), Dora Ardelean (SCM Timişoara) şi Elisabeth Pavel (Reims Basket- Franţa 2).

16 echipe s-au aliniat la startul competiției feminine de baschet 3×3, împărțite în patru grupe de câte patru.

În prima fază, Universitatea din Pitești a trecut de University of Lucerne cu scorul de 14 – 4 (Pavel – 7 pct, Ardelean – 5 pct, Ghizilă – 2 pct), University of Pau and Pays de l’Adour cu 21 – 10 (Pavel – 9 pct, Ghizilă – 6 pct, Ursu – 4 pct, Ardelean – 2 pct) si Middle East Tech University cu 21 – 11 (Ursu – 8 pct, Ghizilă și Pavel cu câte 5 pct, Ardelean – 3 pct).

În semifinale, piteștencele au trecut de slovenele de la University of Ljubljana cu scorul de 20 – 17 (Ghizilă 8 pct, Pavel 6 pct, Ursu 4 pct, Ardelean 2 pct).

Finala competiției feminine de baschet 3×3 s-a disputat miercuri seara între Universitatea din Piteşti şi Vasyl Stefanyk Precarpathian National University din Ucraina. Ardelean și Ghizilă au marcat primele trei puncte, iar Ursu și Pavel au dus scorul la 6-1 pentru piteștence. Acestea s-au distanțat pe toată durata partidei și s-au impus cu 20 – 9. Ioana Ghizilă și Sonia Ursu au terminat finala cu câte 7 puncte, iar Elisabeth Pavel și Dora Ardelean au marcat câte 3 puncte.

Astfel, piteștencele au avut 6 victorii din 6 meciuri, reuşind să câştige trofeul de campioană feminină 3×3 a European Universities Games 2018.

La masculin, piteştenii s-au bazat pe ploieşteanul Andrei Damian (C.S. Cuza Sport Brăila), Marius Ciotlăuş (BCM U FC Argeş, fost la C.S.M. Ploieşti în 2016), Alexandru Neguţ (C.S.O Voluntari), Ghiţă Balmuş (Timba Timişoara).

În competiţia masculină 3×3 a European Universities Games 2018, echipa din oraşul lalelelor a reuşit să obţină un loc 5 din 24 de echipe participante.