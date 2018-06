• Procent final de promovabilitate – 86,68% • 357 de medii crescute după contestaţii, 334 de medii – scăzute • Nicio şcoală din judeţ între cele mai bune 10 la nivel naţional • Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” – prima dintre gimnaziile din judeţ • O şcoală „de ţară”, din comuna Aluniş, în topul mediilor de 10

Luiza Rădulescu Pintilie

E oficial: promovabilitatea înregistrată la nivelul judeţului Prahova la sesiunea 2018 a examenului de Evaluare Naţională susţinut de absolvenţii de clasa a VIII-a este de 86,68% (medii egale sau peste 5), foarte uşor crescută după anunţarea, sâmbătă, 23 iunie, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, a rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor ce au fost depuse de candidaţii nemulţumiţi.

Din cele aproape 24.000 de lucrări recorectate la nivel naţional, 884 au fost din Prahova –

447 la Matematică şi 437 la Limba şi literatura română. Potrivit datelor comunicate de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Prahova, 357 dintre mediile anunţate iniţial au fost modificate, după contestaţii , în plus, la Matematică, iar la Limba şi literatura română – 334 de medii. Pe probe, notele au fost modificate astfel: la Matematică – 447, dintre care 251 în plus şi 163 în minus; la Limba şi literatura română – 437, dintre care 175 în plus şi 238 în minus.

Mediile obţinute la Evaluarea Naţională reprezintă 80 la sută din media cu care candidaţii vor fi admişi, pe baza obţiunilor pe care urmează să le facă asupra instituţiilor de învăţământ, a profilurilor şi a specializărilor pe care vor să le urmeaze, perioada de înscriere fiind între 29 iunie şi 3 iulie, iar repartiţia computerizată desfăşurându-se pe 9 iulie.

În aceste zile, părinţii şi candidaţii îşi stabilesc listele de opţiuni, având de acum la dispoziţie o radiografie completă a rezultatelor tuturor celor aproape 5.000 de candidaţi care au susţinut acest examen.

Aceeaşi radiografie evidenţiază şi nivelul la care se situează învăţământul prahovean, cel puţin din perspectiva ciclului gimnazial, în context naţional.

Iar prima concluzie este că deşi judeţul Prahova se află pe podium, ocupând locul III după anunţarea oficială a rezultatelor (dar înaintea rezolvării contestaţiilor) şi înregistrând 14 medii de 10, totuşi în clasamentul celor mai bune şcoli din ţară se află departe de primele locuri. De exemplu, nicio şcoală gimnazială din Prahova nu se regăseşte în topul primelor 10 instituţii de acest fel, prima dintre ele – cea din cadrul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti – regăsindu-se abia pe locul 51, cu o medie generală a tuturor candidaţilor care au susţinut acest examen de 8,88 (9,23 la Limba şi literatura română; 8,54 la Matematică). Spre comparaţie, notăm că media cea mai mare din acest clasament naţional este de 9,75 (9,73 la Limba şi literatura română, 9,76 la Matematică), fiind obţinută de Colegiul „Andrei Şaguna„ din Braşov.

Iată, conform acestui top realizat de site-ul admitereliceu.ro, şi alte locuri ocupate de unele dintre cele mai cunoscute şcoli din Prahova: pe locul 60 – Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Ploieşti: media 8,82 (9,07 la Limba şi literatura română, 8,57 la Matematică); locul 68 – Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti: media 8,71 (9,33 – Limba şi literatura română, 8,10 – Matematică); locul 93 – Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti: media 8,55 (8,93 la Limba şi literatura română, 8,18 – Matematică); locul 105 – Colegiul Naţional „ Jean Monnett” Ploieşti: media 8,41 (8,94 la Limba şi literatura română, 7,89 la Matematică); locul 124 – Colegiul Naţional „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte – media 8,34 (8,82 la Limba şi literatura română, 7,86 la Matematică); locul 134 – Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” Câmpina – media 8,26 (8,91 la Limba şi literatura română, 7,61 la Matematică). Menţionăm încă o dată că aceste procente sunt cele de dinaintea rezolvării contestaţiilor, dar ele nu au fost modificate semnificativ. Şi dacă poziţionările celor mai cunoscute colegii din Prahova erau cumva previzibile, considerăm important de adăugat că, dintre şcolile gimnaziale din judeţ, cea mai bună clasare o are Şcoala Gimnazială „ Andrei Mureşanu” Ploieşti, care ocupă locul 176, cu media 8,11 (9,12 la Limba şi literatura română, 7,10 la Matematică), urmată de Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti – locul 194, cu media 8,05 (8,85 la Limba şi literatura română, 7,26 la Matematică). De reamintit că, din perspectiva celor 14 medii maxime de 10, se regăseşte în această categorie şi o şcoală gimnazială din mediul rural – Şcoala Gimnazială „Gheorghe Costescu” din Aluniş.

În ceea ce priveşte Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” din Ploieşti, aceasta a reuşit să-şi reconfirme, prin noile rezultate, prezenţa constantă în Top 10 al celor mai bune instituţii de învăţământ din judeţ. De data aceasta, cei 17 absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut, la cele două probe ale examenului de Evaluare Naţională, medii cuprinse între 9,30 şi 6,37, înregistrându-se şi o notă la 10 la proba de Limba şi literatura română, prin eleva Ema Ostafe, 12 elevi – din 17, reamintim – obţinând note peste 9,00, iar cea mai mică notă la această probă fiind 7,20. De altfel, din punctul de vedere al rezultatelor înregistrate la proba de Limba şi literatura română, Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” ocupă locul III la nivel de judeţ, după colegiile naţionale „Nichita Stănescu” şi „Mihai Viteazul” din Ploieşti. La proba de Matematică, nota cea mai mare a fost 9,05, fiind obţinută de Andrei Dumitraşcu.

Şi poate că ar mai trebui adăugat un element – important, apreciem noi, pentru această radiografie: elevii acestei şcoli nu sunt selectaţi la intrarea în clasa a V-a, ceea ce spune mult pentru performanţele înregistrate de ei pe parcursul gimnaziului , dar cu atât mai mult la examene de relevanţă naţională, cum este şi cel la care ne referim în aceste rânduri.

Ca în fiecare an, cu siguranţă că şi de această dată absolvenţii acestei şcoli vor opta să îşi continue studiile în liceele de top ale judeţului şi vor reuşi, ca şi colegii lor din promoţiile anterioare, să absolve liceul ca şefi de promoţie sau printre cei mai buni. Aşa cum avem toate motivele să credem că palmaresul în care directorul şcolii, prof. Maria M. Vasilescu, ne confirma prezenţa unor absolvenţi ai acestei instituţii de învăţământ la Oxford şi în alte prestigioase universităţi din străinătate, la cele mai renumite facultăţi din ţară, printre care Medicină, Universitatea Bucureşti sau Academia Navală Constanţa, va deveni şi mai bogat, şi mai onorant.

Însă, radiografia pe care am încercat să o conturăm cât mai complet prin aceste rânduri include, din păcate, şi puncte… negre, care trebuie să dea de gândit, poate chiar mai mult decât rezultatele bune şi foarte bune.

Pe locul 6.054 al clasamentului la care ne referim, se situează – atenţie, cu media 0,63!- Şcoala Gimnazială nr.19 Ploieşti, elevii acesteia obţinând 0,67 la proba de Limba şi literatura română şi 0,58 la Matematică; pe locul 5.942 – Şcoala Gimnazială „Valea Târsei” din Breaza – media 1,97 (2,21; 1,73); pe locul 5.892 – Şcoala Gimnazială Româneşti din comuna Bărcăneşti – media 2,21(2,80; 1,62); pe locul 5.886-Şcoala Gimnazială Proviţa de Jos – media 2,23 (1,85; 2,60). Iar acestea sunt doar câteva dintre rezultatele care ne scutesc de orice alte comentarii…