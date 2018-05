V.S.

Din an în an, taxele de intrare la Complexul “Baia Verde” din Slănic se majorează cu câte doi lei pentru persoanele adulte. O hotărâre a consilierilor locali din orașul Slănic prevede ca pentru acest an taxa de intrare pentru adulți să fie de 20 de lei/ zi, pentru elevi și studenți – de 10 lei/zi, pentru închiriere șezlong – 8 lei/zi și pentru închirierea unei umbrele – 6 lei/zi.

Anul trecut, a fost mai mică doar taxa de intrare pentru adulți, care s-a situat la valoarea de 18 lei/persoană/zi.

Potrivit regulamentului privind organizarea și funcționarea Compartimentului “Întreținere și exploatare lacuri Baia Verde”, adoptat anul trecut de către aleșii locali din Slănic, atribuțiile noii structuri constau în principal în asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a activității complexului turistic – dotări cu bănci de grădină, coșuri de gunoi, șezlonguri și umbrele, colaci de salvare, schimbarea apei de cel puțin două ori pe săptămână în cazul piscinelor alimentate de la rețeaua de apă potabilă, asigurarea punctului de prim ajutor (inclusiv participarea la acțiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec), paza patrimoniului.