V. Stoica

Mai bine de 150 de copii din comuna prahoveană Tomșani au luat parte, recent, la un eveniment educațional organizat de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, o nouă etapă a campaniei „Prevenție și Educație pentru Sănătate”.

Elevii au învățat de la un medic stomatolog, un nutriționist și un fizioterapeut cât de important este să ai o conduită bună și o sănătate pe măsură pentru a te ține departe de problemele cauzate de diferite boli, pornind de la sănătatea dinților.

„Le-am vorbit copiilor despre cum să se spele corect pe dinți. Deși nu au toți periuțe de dinți, îmbucurător este că mulți dintre cei care le au știu să le folosească în mod corect. Am fost plăcut impresionată. Au fost prezenți copii micuți care au dinți de lapte, iar părinții nu dau atenție dinților de lapte, considerând că vor cădea și nu îi tratează. Este important să-i trateze și pe aceștia pentru ca sub ei se afla mugurii dinților definitivi și dacă dinții de lapte nu sunt tratați, apar probleme la dinții definitivi. Copiii chiar mi-au pus întrebări în sensul acesta”, a afirmat Claudia Budună, medic specialist în stomatologie generală și voluntar al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

Și un profesor de instrucție practică de fizioterapie, Gelu Costache, a fost prezent la Tomșani, îndrumându-i pe copii să își mențină o postură corectă a corpului, având în vedere că tehnologia presupune deseori adoptarea unei poziții incorecte a coloanei vertebrale, care se transformă în durere cu cât se înaintează în vârstă.

Dan Prună, coordonatorul grupului de voluntari al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, s-a arătat mulțumit de evenimentul desfășurat la Tomșani, unde voluntarii s-au aflat pentru prima dată, dar și de interesul manifestat de copiii curioși să afle cât mai multe despre îngrijirea sănătății lor.

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au fost sprijiniți în organizarea acțiunii de preoţii din localitate, dar și prin implicarea primarului comunei Tomșani, Mihai Florin Pelin.

Campania derulată de voluntari, sub coordonarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, a fost demarată în vara anului 2016, până în prezent beneficiind de sfaturile specialiștilor peste 11.000 de persoane.