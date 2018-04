Violeta Stoica

Oricare dintre noi ar vrea să trăiască veșnic tânăr. Fiecare dintre noi ar vrea să aibă o viață lungă, fără griji, fără boală, fără problemele pe care le implică înaintarea în vârstă. Neputința este cu atât mai mare cu cât bătrânețea este acompaniată de singurătate și de afecțiunile specifice vârstei.

Serviciile sociale destinate persoanelor care nu se pot îngriji singure sau destinate bătrânilor aflați în căutarea unui loc în care să își trăiască ultimii ani din viață în condiții de siguranță sunt deficitare la nivelul întregii țări. Dacă, în general, în prezent, asistența socială din România se adresează în special persoanelor cu dizabilități fizice sau cu afecțiuni de natură psihică, persoanele ajunse la o vârstă înaintată și care nu mai au pe nimeni care să le îngrijească găsesc cu greu locuri în așa-numitele “cămine de bătrâni”. O situație făcută publică la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale arată că județul Prahova se află în coada clasamentului la capitolul servicii sociale publice sau private care se adresează bătrânilor singuri, care sunt în incapacitatea de a se îngriji așa cum trebuie.

Conform documentelor Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Prahova se află cu mult în urma județelor Sibiu, Cluj, Timiș, chiar și în urma județului Buzău, la capitolul centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice care sunt licențiate provizoriu sau pe o perioadă de cinci ani de către ministerul menționat.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a făcut publice, la începutul acestei luni, serviciile sociale pentru persoane vârstnice, cămine de bătrâni și cantinele sociale care funcționează în fiecare județ din România. Deși județul Prahova are mult mai mulți locuitori decât alte județe din țară, numărul centrelor destinate bătrânilor, al firmelor de îngrijiri la domiciliu și al cantinelor sociale este mult mai redus decât în alte zone din țară. În Prahova, potrivit datelor făcute publice de reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale, sunt licențiate de către acest minister patru cămine pentru persoane vârstnice (două publice și două private). Cele publice sunt Căminul de bătrâni Ploiești, din subordinea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, cu 24 de locuri, și Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – pensionari de la Fântânele, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, cu 50 de locuri. Ambele au licență de funcționare pentru o perioadă de cinci ani, primul – începând cu septembrie 2017, iar cel de-al doilea – începând cu aprilie 2017.

Alte două cămine pentru bătrâni – private – licențiate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sunt la Câmpina ( al Asociației Sf. Muceniță Eugenia, denumit Casa bunicilor) și la Brebu (centru de îngrijire pentru persoane vârstnice – al Asociației Așezământul Sf. Nicolae).

La acest tip de servicii sociale destinate bătrânilor, județul Sibiu, de exemplu, are de aproape patru ori mai multe cămine decât Prahova, în condițiile în care populația acestui județ din centrul țării este la aproape jumătate din populația județului nostru.

Patru cantine de ajutor social sunt în Prahova, două private și două publice, aflate pe lista celor acreditate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Pe lângă cele din subordinea autorităților locale din Ploiești și din Câmpina, alte două cantine sociale private funcționează în Prahova – cea de la Măneciu, a Parohiei Măneciu Pământeni, și cea de la Ploiești, a Fundației Nini Măcelaru.

Ce pare a fi însă cel mai grav este lipsa serviciilor publice de acordare a îngrijirilor la domiciliu pentru bătrânii singuri, o singură unitate privată funcționând în județul Prahova cu licență de la Ministerul Muncii: Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Yad Be Yad Ploiești, parte a unei rețele naționale înființate de Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

• Sprijinirea bătrânilor singuri, proiect al Ministerului Muncii

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat în dezbatere publică un proiect pentru două programe naționale sociale de interes atât pentru persoanele vârstnice singure, cât și pentru autoritățile locale. Primul program este destinat serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice singure dependente care au nevoie de ajutor pentru o perioadă îndelungată de timp. Prin intermediul acestui program național se urmărește dezvoltarea unei rețele de servicii publice comunitare pentru această categorie de persoane.

Cel de-al doilea proiect are în vedere sprijinirea autorităților publice locale – în special a comunelor – care nu au servicii specializate de asistență socială, prin susținerea de la bugetul de stat a salariilor asistenților sociali.

Pentru obținerea finanțării de la bugetul de stat – prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale – va fi nevoie de transmiterea unor cereri de finanțare de către serviciile publice de asistență socială (pentru îngrijirea persoanelor vârstnice singure) și de către unitățile administrativ-teritoriale care nu au înființate servicii specializate de asistență socială.

• Serviciile medicale la domiciliu, în condiţii stricte și doar persoanelor aflate în fază terminală

Pe de altă parte, serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ținând seama de starea de sănătate a persoanei care solicită acest tip de servicii prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, dar și de gradul de dependență al acesteia.

În Prahova există mai multe firme specializate în asigurarea îngrijirilor medicale la domiciliu, acestea fiind complet separate de cele care se ocupă cu îngrijirile acordate persoanelor vârstnice.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate și de către medicii de specialitate la externarea asiguraților din spitale, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai pentru asigurații aflați în faza terminală, ca urmare a unor afecțiuni oncologice sau AVC.

Perioada pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicității/periodicității serviciilor, dar nu mai mult de 90 zile în ultimele 11 luni în una sau mai multe etape, respectiv seturi de îngrijire.