Violeta Stoica

Un convoi mai puțin obișnuit a străbătut ieri județul Prahova, venind dinspre București și cu o destinație comună: ajutorarea familiilor greu încercate în ultima perioadă de timp din cauza alunecărilor de teren din localitățile Scorțeni, Boldești-Scăeni, Gornet și Predeal Sărari.

Cele nouă containere încărcate pe platforme care au venit ieri în Prahova le vor fi acoperiș deasupra capului membrilor familiilor ale căror case s-au crăpat după ce pământul a luat-o la vale. În pragul Sărbătorilor Pascale, prin decizie a premierului

României, Viorica Dăncilă, oamenii care au fost nevoiți să își părăsească locuințele șubrede și care își găsiseră adăpost pe la rude sau prin vecini vor beneficia de aceste case modulare, a căror valoare se ridică la circa 100.000 de lei, la care se vor adăuga și ajutoare bănești de urgență.

Convoiul – condus de Mihai Dan Chirică, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și de șeful Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Dorin Sandu Voicu – a fost întâmpinat, ieri, la Românești, de către reprezentanții autorităților județene – prefectul de Prahova Mădălina Lupea și președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader.

Căsuțele modulare care le vor fi acoperiș deasupra capului celor care au fost loviți din plin, în luna martie, de alunecările de teren provocate de precipitațiile abundente au ajuns la beneficiarii cărora le erau destinate. Pe lângă aceste containere, familiile care se vor muta în ele vor avea puse la dispoziție și mijloacele necesare.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Mihai Dan Chirică, a declarat, ieri, la sosirea convoiului în județul Prahova: “Încă de săptămâna trecută, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a dispus Ministerului Afacerilor Interne, sub coordonarea doamnei ministru Carmen Dan, să se facă o amplă evaluare privind alunecările de teren. În calitate de secretar de stat coordonator al Instituțiilor Prefectului, am demarat evaluarea pe mai multe paliere: ajutoarele sociale care vor fi oferite familiilor defavorizate și am ajuns la un necesar de de 350.000 de lei, iar o a doua evaluare a vizat casele grav afectate, și aici este meritul domnului colonel Voicu (n.n. – șeful Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Dorin Sandu Voicu), care a venit cu ideea de a distribui familiilor defavorizate aceste căsuțe modulare”. Pe de altă parte, colonelul Dorin Voicu a precizat că una dintre misiunile și atribuțiile ce îi revin instituției pe care o conduce este aceea de a asigura mijloace necesare de intervenție pentru populația afectată de fenomenele naturale: “Avem la dispoziție aceste căsuțe modulare pentru cetățenii afectați din patru localități prahovene, căsuțe echipate complet cu paturi, saltele, cearșafuri, mijloace de pregătire a hranei, mijloace de încălzire și, mai ales, un sistem integrat de alimentare cu energie electrică. În momentul în care ele sunt deplasate în locațiile pregătite de administrația locală, în 20 de minute, beneficiarii acestora le pot ocupa și pot locui în ele”.

Pentru ziarul Prahova, președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, colonelul de armată Dorin Sandu Voicu, a declarat că astfel de acțiuni, precum cea de ieri din Prahova, se desfășoară în toate zonele afectate de pe teritoriul României, în funcție de solicitările făcute de administrația publică locală, ca urmare a hotărârilor date de comitetele județene pentru situații de urgență. “Valoarea acestor containere depășește un miliard de lei vechi, dar nu se pune problema financiară atunci când sunt în joc viața și siguranța oamenilor. Aceste containere vor rămâne la dispoziția beneficiarilor până când situația de urgență trece și până când persoanele afectate vor putea fi relocate în siguranță. Cele nouă containere vor rămâne la dispoziția autorităților prahovene, putând fi folosite ulterior și dacă alți cetățeni vor avea nevoie de ele”, a menționat Dorin Sandu Voicu.