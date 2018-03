Volei Municipal Zalău – Tricolorul LMV Ploieşti 2:3 (19:25, 17:25, 25:15, 25:23, 8:15)

Petre Apostol

Sala: „Gheorghe Tadici”, Zalău; spectatori: 500.

Volei Municipal: Rareş Bălean 19 puncte – 17/42 în atac (40%), 1 as, 1 blocaj, Leonardo Dal Bosco (cpt.) 15p – 13/32 (41%), 2 blocaje; 48% recepţie pozitivă/28% perfectă (25 recepţii), Răzvan Mihalcea 9p – 4/10 (40%), 5 blocaje, Dobromir Dimitrov 6p – 2/4 (50%), 3 aşi, 1 blocaj, Filip Stoilovic 16p – 14/25 (56%), 1 as, 1 blocaj; 56% rec. poz./48% perf. (25 rec.), Mihai Gheorghiţă 10p – 8/12 (67%), 1 as, 1 blocaj – Pylyp Harmash 67% rec. poz./38% perf. (42 rec.); au mai jucat: Filip Constantin 1p – 1/2 (50%), Mihai Tarţa 0/2 (0%), Vlad Cuciureanu 0/1 (0%); rezerve neutilizate: Cornel Miron, Paul Şomoi.

Total echipă: 76 puncte (28 puncte de break) – 59/130 în atac (45%), 11 blocaje, 6 aşi; 58% recepţie pozitivă/38% perfectă (93 recepţii); 6 erori la recepţie, 12 erori în atac, 12 erori la serviciu (94 servicii).

Antrenori: Nikolay Jeliazkov, Bogdan Nicolae.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 12 p – 9/16 (56%), 2 blocaje, 1 as; 72% rec. poz./39% perf. (36 rec.), Julian Bissette 15p – 10/19 (53%), 5 blocaje, Laurenţiu Lică 6p – 4/13 (31%), 1 blocaj, 1 as, Bogdan Olteanu (cpt.) 19p – 15/29 (52%), 3 blocaje, 1as; 55% rec. poz./10% perf. (20 rec.), Nikita Stulenkov 15p – 8/14 (57%), 5 blocaje, 2 aşi, Jose Carrasco 1p – 0/1 (0%), 1as – Philipp Kroiss 53% rec. poz./20% perf. (15 rec.); au mai jucat: Alexander Kullo 4p – 4/15 (27%), Aleksandar Milivojevic 2p – 2/3 (67%); 67% rec. poz./17% perf. (6 rec.), Pavel Dushkov 1p – 1/1 (100%), Cristian Bartha 1p – 1/1 (100%), Tudor Magdaş 0/1 (0%).

Total echipă: 76 puncte (31 puncte de break) – 54/113 în atac (48%), 16 blocaje, 6 aşi; 62% recepţie pozitivă/26% perfectă (82 recepţii); 6 erori la recepţie, 7 erori în atac, 10 erori la serviciu (103 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Tudor Pop (Cluj Napoca) și Paul Szabo-Alexi (Oradea).

Observator FRV: Teodor Marinescu (București).

Tricolorul LMV Ploieşti a obţinut, luni seară, o victorie in-extremis pe terenul campioanei en-titre Volei Municipal Zalău, după ce, în primele două seturi, meciul părea că este la discreţia prahovenilor, în partida care a încheiat ultima etapă a turului din faza finală a Diviziei A1 la volei masculin.

După ce CS Arcada Galaţi a oprit seria de nouă victorii consecutive a jucătorilor antrenaţi de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu, echipa ploieşteană s-a deplasat la Zalău cu gândul să revină pe drumul succesului şi să-şi asigure prima poziţie în clasament, la finalul primei părţi a ultimei faze din campionat. Fără să se mai afle în lupta pentru titlu, Volei Municipal Zalău ţinteşte ultima poziţie care oferă participarea în cupele europene, anume locul al patrulea.

Profitând de o evoluţie ştearsă a gazdelor, cauzată, în parte, şi de o apărare proprie solidă, pe fondul pregătirii bune în prealabil a meciului, echipa ploieşteană a preluat frâiele partidei încă din start. Carrasco a găsit soluţiile cele mai bune, Bissette şi Stulenkov au fost de neoprit la fileu, Jorna a suplinit lipsa de formă a celor doi jucători de pe postul de universal, Lică şi Kullo, iar Olteanu şi-a arătat, încă o dată, talentul şi experienţa, Tricolorul LMV fiind în control în primele două seturi, adjudecate rapid, 25:19, respectiv 25:17.

A urmat, însă, un set în care gazdele au părut că s-au trezit, reamintindu-şi ce înseamnă jocul de volei, desprinzându-se la 15:7. În condiţiile în care erorile s-au înmulţit în tabăra prahoveană, antrenorii Stancu şi Marinescu au apelat la toţi ceilalţi jucători din lot, în speranţa că vor profita de ocazie. Nu a fost, însă, cazul, iar Volei Municipal Zalău s-a impus clar, scor 25:15.

Setul al patrulea devenea, astfel, decisiv pentru ploieşteni în vederea adjudecării tuturor celor trei puncte puse în joc, iar Tricolorul LMV a început perfect, cu Jorna în prim-plan, scor 5:1. Gazdele au revenit în joc, reuşind să se concentreze mai mult la preluare, capitol la care i-au depăşit clar pe oaspeţi în acest parţial. Ploieştenii au menţinut, totuşi, o diferenţă de maximum trei puncte până spre finalul actului, dar, de la 20:17, Mihalcea, Dal Bosco şi Bălean au întors rezultatul, sălăjenii preluând conducerea, după un parţial de 6:1. La avantajul ecartului de două puncte, gazdele şi-au adjudecat actul, cu scorul de 25:23.

În tiebreak, echipa din Zalău nu a mai putut menţine acelaşi nivel ridicat, moment speculat perfect de ploieşteni, Olteanu, Bissette, Carrasco şi Jorna contribuind la desprinderea oaspeţilor la scorul de 6:0. În ciuda unei timide tentative de revenire a gazdelor, Tricolorul LMV a gestionat avantajul creat, punând punct actului la scorul de 15:8.

Astfel, ploieştenii au obţinut o victorie de două puncte în clasament, unde şi-au consolidat prima poziţie, asta şi în urma înfrângerii suferite de Steaua Bucureşti, cu CSM Bucureşti, scor 2:3 (25:23, 25:23, 18:25, 23:25, 7:15). Totuşi, Arcada Galaţi rămâne în calcule pentru obţinerea titlului naţional, concretizând succesul din Sala „Olimpia”, cu o victorie pe teren propriu în duelul cu SCM U Craiova, scor 3:0 (25:18, 25:18, 27:25).

Prin urmare, Tricolorul LMV încheie turul fazei finale cu 67 de puncte, la patru puncte înaintea celei de-a doua clasate, Steaua Bucureşti, şi la cinci puncte de al treilea loc, ocupat de CS Arcada Galaţi, ultimele două având, însă, de disputat meciul direct, din etapa a treia, programat la malul Dunării şi amânat pentru 5 aprilie.