Ploieștiul și DN 1 – posibile ţinte ale unor atacuri inamice

Fl. Tănăsescu

“Nu, nu s-a trezit Jandarmeria Română să facă astăzi, mâine și poimâine exerciții antiteroriste la Ploiești și la Păulești, pentru a panica oamenii. Aceste simulări sunt imperios necesare, în contextul internațional actual”, a declarat, ieri, într-o conferință de presă prin care erau anunțate trei zile de luptă cu “dușmanul”, în Prahova, reprezentantul Jandarmeriei Române, colonel Liviu Uzlău. Conferință la care au participat prefectul județului, reprezentanți ai

Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, ai Grupării de Jandarmi Mobile “Matei Basarab”, ai STS , ai SRI și ai altor structuri de profil. Adică, toată floarea cea vestită – iar expresia nu este tratată la modul derizoriu ! – a structurilor antitero.

Și nu, nu întâmplător a fost ales Ploieștiul, câtă vreme, potrivit aceluiași reprezentant al Jandarmeriei Române, “ vorbim despre un municipiu care poate fi ținta unui atac terorist, ținând cont de obiectivele amplasate aici”, a justificat colonelul Uzlău acțíunile care se vor derula în Prahova. Nici alegerea drept “teatru de operațiuni” simulate a Păuleștiului, de pe DN 1, nu a fost – în opinia acestuia – aleatorie, câtă vreme respectivul drum are o importanță strategică, făcând legătura între Capitală și Vestul țării, trecând prin inima României.

Așadar, astăzi, mâine și poimâine vor fi “trei zile de teroare” pentru prahoveni: astăzi – în zona Pasajului subteran de la Palatul Culturii; mâine – la Curtea de Apel Ploiești, iar joi – în incinta fostei Tabere de elevi de la Păulești, aproape de DN1.

În fapt, aceste trei zile reprezintă al optulea antrenament antitero care are loc începând cu anul 2016, celelalte șapte derulându-se la Cluj, Craiova, Timișoara, Brașov, Târgu Mureș, Iași și Constanța. “ În fiecare dintre aceste orașe, până la urmă, oamenii și-au dat seama că astfel de simulări sunt utile, fiindcă, în primul rând este vorba despre exerciții efectuate pentru siguranța și viețíle lor”, a mai precizat colonelul Uzlău, care și-a manifestat speranța că mizează pe “ înțelegerea prahovenilor pentru eventualul disconfort creat prin impunerea anumitor restricții în zonele amintite”.

El a mai spus că desfășurarea de forțe atât în celelalte șapte orașe mai sus amintite, cât și în Ploiești sau în zona Păulești, reprezintă un test util nu numai pentru angajatul din jandarmerie, “ci și pentru noi, cei care conducem sau coordonăm astfel de antrenamente tactice. Cunoaștem, într-adevăr, la nivel teoretic, cum trebuie să procedăm în situații critice. Dar, una este să facem scheme pe hârtie și altele sunt datele ecuației din teren, când apare imprevizibilul și trebuie să iei decizii în fracțiuni de secundă”, a mai punctat colonelul Uzlău.

La rândul său, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova, colonel Liviu Coman, a estimat o cifră de până la 200 de oameni – numai din cadrul instituției – care vor fi angrenați în evenimentele care vor avea loc în aceste zile, sub numele de cod “OLEUM 18”. A mai adăugat însă că, “ gradual, în funcție de situația din teren, ar mai putea fi angrenate și alte forțe”.

Iar situația din teren ne va demonstra că vor fi peste două sute de oameni, câtă vreme vor fi angrenați și polițiști, și pompieri, și reprezentanți ai altor structuri mai mult sau mai puțin văzute…

Mai mult de jumătate dintre jandarmii români s-ar fi sacrificat precum colegul lor din Franţa !

“Personal, transmit sincere condoleanțe atât familiei jandarmului francez mort în atacul terorist din cursul săptămânii trecute, cât și colegilor săi. Da, acest om merită onoruri. Da, acest om merită tot respectul ! Cuvintele sunt prea puțíne pentru a omagia eroismul lui. Pe de altă parte, vreau să vă asigur că și eu aș fi procedat la fel. Și nu numai eu, ci foarte mulți angajați ai acestei arme. Cred că mai mult de jumătate dinre noi ar fi procedat la fel. De aceea ne-am ales această meserie; să fim în slujba cetățeanului, să-l protejăm, să-i salvăm viața”, a dat asigurări colonelul Liviu Uzlău, făcând referire la jandarmul francez care s-a oferit să ia locul unui ostatic și a fost omorât de către teroriștii jihadiști.