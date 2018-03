V. Stoica

Colaborarea dintre deputatul de Prahova, Rodica Paraschiv, și Asociația Pacienților Oncologici din România, prin președintele acesteia, Iolanda Gheorghiu, continuă și în acest an, pentru a veni în sprijinul femeilor din localitățile județului Prahova.

Miercuri după-amiază, la Ștefești, Rodica Paraschiv a fost alături de reprezentanții Asociației Pacienților Oncologici din România, într-o nouă etapă a campaniei de informare “Sunt femeie, orice-ar fi!”, pentru depistarea apariției cancerului la sân.

Parlamentarul de Prahova a postat pe Facebook, în urma întâlnirii cu femeile din Ștefești: “În pragul Zilei Internaționale a Femeii, am petrecut câteva ore printre doamnele și domnișoarele din comuna Ștefești, împreună cu Iolanda Gheorghiu, președintele Asociației Pacienților Oncologici din România. Astfel, o nouă etapă a Campaniei “Sunt femeie, orice-ar fi!”, al cărei obiectiv este sprijinirea femeilor în depistarea semnelor precoce ale apariției cancerului de sân, s-a derulat alături de zeci de doamne din comuna prahoveană Ștefești, care au aflat de la specialiști care sunt aceste semne ce ar trebui să le îngrijoreze. (…) Noi, femeile, nu numai că suntem acea jumătate care întregește cuplul, suntem acea jumătate care are gingășie și sensibilitate, dar, de asemenea, suntem foarte puternice, suntem cele care dăm viață. Dar, pentru a crește viață, trebuie să avem grijă și de viața noastră. Trebuie să avem grijă de viața tuturor celor din jurul nostru, dar și de propria noastră viață. Este foarte important să avem grijă de sănătatea noastră, pentru că nu ne putem trata pe internet, ci medicul trebuie să ne îndrume în ceea ce trebuie să facem atunci când suntem într-o stare de sănătate necorespunzătoare”.