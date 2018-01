În baza experienței din ultimii ani, în care nu puțini utilizatori ai Facebookului au căzut victime infractorilor, Poliția Română lansează, printr-un comunicat de presă, mai multe sfaturi celor, de altfel nu puțini, care folosesc acest mijloc de comunicare.

Oamenii legii pornesc de la un îndemn bătrânesc (Paza bună trece primejdia rea), adaptată însă vremurilor de azi. Acesta sună astfel “Cu Facebookul deschis, dar cu uşa propriilor intimităţi mereu închisă, vom trece primejdia rea”.

Din această perspectivă, oamenii legii vin în sprijinul internauţilor cu câteva recomandări. ”De exemplu, afişarea locaţiei la profil, mai ales atunci când sunteți plecaţi de-acasă, reprezintă primul indiciu «valoros» pe care hoţii nu vor întârzia să-l valorifice rapid şi în modul cel mai eficient. Din aceeaşi categorie a vulnerabilităţilor, am menţiona postarea, sub diverse pretexte, a fotografiilor din propria locuinţă, care ilustrează, între altele, starea materială a potenţialei victime”, se specifică în documentul de presă al Poliției Române.

“Recunoaştem, la unison am spune, că Facebook constituie o tentaţie zilnică, având sute de milioane de utilizatori din întreaga lume. Ca să avem acces, este de-ajuns să te înscrii pe baza adresei de email și introducând date ca numele, genul, data de naștere. Astfel, se generează o pagină de profil pe care o poți completa cu informații, răspunzând la diverse întrebări standard din formularele de gen. Întrebările sunt menite să ajute utilizatorul să-și creeze conexiuni cu diverse persoane – numite <<prieteni>> – afișând interesele utilizatorului, cum ar fi cărțile sau filmele preferate. Facebook nu este menit să fie folosit de persoanele sub 13 ani, dar nu este dificil să-ți creezi un profil chiar dacă ai sub această vârstă. Însă, orice profil care contravine politicilor Facebook, inclusiv cele create cu date false vor fi suspendate sau șterse de către Facebook. Pe lângă afișarea datelor de profil și a intereselor, Facebook permite unui utilizator să facă multe alte lucruri, cum ar fi să posteze statusuri, prin care spune celorlalți unde este, ce face, poate să joace numeroase jocuri, să comunice pe chat, să comenteze pe profilurile altor persoane și multe altele. Nici măcar nu e nevoie să aibă un computer la îndemână ca să își verifice și să își updateze profilul, fiind suficient telefonul mobil sau alt dispozitiv mobil”, amintesc oamenii legii avatarurile acestei rețele de socializare.

Pe de altă parte însă, tot ei îi sfătuiesc pe utilizatorii acestei rețele de socializare: ”Pe Facebook, numele şi poza de profil sunt vizibile public. Persoanele care pot vedea informaţiile personale, care pot scrie pe profilul unui utilizator pot fi, însă, limitate prin setările de siguranţă ale reţelei de socializare. Informaţia poate fi făcută accesibilă «Tuturor», «Prietenilor prietenilor» sau «Doar prietenilor». De asemenea, se poate limita cine ar putea să vadă poze, comentarii sau alte conţinuturi postate de către utilizator”

Iar concluzia, este în ton cu jargonul specific noii tehnologii: “Atenţie, deci, cui daţi accept în vieţile voastre!”.