Nicoleta Dumitrescu

Începând de ieri, în mod oficial, în Prahova se află cele mai performante dispozitive de monitorizare în domeniul mediului înconjurător. În prezenţa ministrului Mediului, Graţiela Gavrilescu, şi a directorului Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Prahova, Florin Diaconu, a fost prezentată aparatura achiziţionată în mod special pentru monitorizarea calităţii aerului din Ploieşti. Este vorba despre un autolaborator pentru monitorizarea calităţii aerului, echipat cu analizatoare de măsurare a unor substanţe chimice, dar şi cu senzori meteo. Toate echipmentele sunt de ultimă generaţie – anul de fabricaţie fiind 2017, includ toate noutăţile tehnice în domeniul monitorizării emisiilor în aerul înconjurător. De asemenea, a fost achiziţionat şi un generator de curent electric care poate asigura funcţionarea aparaturii în mod independent. Valoarea acestor investiţii este de 120.000 de euro. “Autolaboratorul pentru monitorizarea calităţii aerului este dotat cu echipamente de ultimă generaţie, care înregistrează o gamă largă de compuşi chimici. Este singurul din România care are dotările cele mai performante şi care va putea monitoriza continuu anumiţi compuşi, o investiţie despre care eu, ca ministru, am promis că se va realiza pentru Ploieşti, pentru Prahova – judeţul pe care îl reprezint în Parlament. Având în vedere că Ploieştiul este singurul oraş care are patru rafinării în aria teritorială, aceste dotări de monitorizare a aerului de ultimă generaţie reprezintă un semnal şi pentru acestea, dar şi pentru marii agenţi economici, că trebuie să se doteze, la rându-le, cu staţii de monitorizare a calităţii aerului la fel de performante.Trebuie să se ştie foarte clar că această monitorizare a aerului se face în strânsă legătură cu datele comunicate de la Agenţia Naţională de Meteorologie, iar cu ajutorul acestor echipamente se poate afla dacă există depăşiri ale cotelor pentru anumiţi compuşi monitorizaţi. Pentru ploieşteni, aceste dotări sunt un câştig fiindcă vor putea afla, prin intermediul site-ului de monitorizare a aerului, ce se întâmplă cu sănătatea lor, din punctul de vedere al calităţii aerului. Calitatea aerului este monitorizată, aceste înregistrări putând fi vizualizate”, a declarat ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu. Totodată, în același cadru s-a mai menţionat că APM Prahova a mai achiziţionat, prin intermediul Programului Rabla, şi un autovehicul care are în dotare aparatură pentru monitorizarea atât a zgomotului ambiental, cât şi a radioactivităţii mediului, motiv pentru care va putea fi folosit, la solcitarea ISU, şi în cazul intervenţiilor în situaţii de urgenţă.