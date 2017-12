În cadrul relaţiilor strânse cu mediul de afaceri, universitar şi cu instituţiile publice, CECCAR – Filiala Prahova are protocoale de colaborare cu Primăria Municipiului Ploieşti, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Universitatea de Petrol-Gaze Ploieşti, cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UPG, cu Inspecţia Muncii (la nivel naţional), cu Asociaţia profesională Centrul de Mediere Ploieşti, cu Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Prahova, cu cinci Confederaţii patronale şi trei asociaţii profesionale asociate sub denumirea “Alianţa Prahova-Orizont 2030”, precum și cu Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat pe lângă care funcţionează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

În baza acestor protocoale, filiala Prahova a organizat sau a participat în 2016 şi 2017 la numeroase acţiuni și evenimente reprezentative, precum:

– Conferinţa “Femeile – factor activ în economia prahoveană”, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova;

– Deschiderea oficială a Şcolii de excelenţă în turism şi antreprenoriat, organizată de Facultatea de Ştiinţe economice din cadrul UPG Ploieşti;

– Concursul Romanian Business Challenge şi Târgul naţional al firmelor de exerciţiu, organizate de Colegiul Economic Ploieşti şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova;

– Gala “Topul firmelor prahovene”, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova;

– Seminarul “CECCAR Prahova – Patronatul IMM Prahova un parteneriat solid pentru susţinerea IMM-urilor prahovene”, în colaborare cu Patronatul IMM Prahova, prilej cu care s-a lansat Cartea Albă a IMM-urilor din Regiunea Sud Muntenia 2016;

– Un infotrip, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova;

– Acţiuni de orientare – îndrumare ale elevilor Colegiului Economic Ploieşti, în cadrul săptămânii “Şcoala altfel”;

– Târgul de joburi organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova şi AJOFM;

– Participarea, în această perioadă, la 4 evenimente organizate de UPG cu ocazia aniversării a 25 de ani de învăţământ economic universitar la Ploieşti;

– Participarea la Programul “Invest in Romania”, organizat de CNIPMMR şi Patronatul IMM Prahova;

– Conferinţa “Arbitrajul – jurisdicţie alternativă cu caracter privat”, organizată de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat;

– Simpozionul ştiinţific interdisciplinar “Educaţie şi dezvoltare sustenabilă în UE 28” organizat de UPG – Facultatea de ştiinţe economice;

– Participarea activă a preşedintelui Consiliului filialei la şedinţele Comisiei de Dialog social organizate la Prefectura Prahova.

Pentru menţinerea la un nivel ridicat a pregătirii profesionale a membrilor săi, în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate, filiala a organizat şedinţa de lucru cu instituţii publice (AJFP, ITM Prahova), prilej cu care s-au discutat şi clarificat ultimele modificări legislative.

Dar experţii contabili nu sunt numai oameni ai cifrelor, ai situaţiilor contabile – ei sunt oameni deschişi către activităţi socio-umanitare, sunt oameni generoşi, care empatizează cu situaţia dificilă a unor semeni de-ai noştri. Astfel, CECCAR – Filiala Prahova, prin membrii săi inimoşi şi generoşi, se implică adesea în viaţa comunităţii locale. Conducerea executivă a filialei, cu sprijinul unora dintre membri, a organizat începând cu anul 2014, în preajma sărbătorilor, acţiuni care să aducă o undă de bucurie unor copii mai puţin norocoşi. Astfel, membrii noștri au fost în vizită şi au oferit cadouri copiilor de la Centrul rezidenţial de tip familial din comuna Brebu, Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Ploieşti, grădiniţa şi şcoala gimnazială din satul Dârvari, com. Valea Călugărească.

O acţiune deosebită a avut loc sub deviza “Magia Crăciunului”, când Moşul a împărţit daruri pentru 30 de copii, în majoritate cu dizabilităţi, însoţiţi de părinţi. Participanţii au fost colindaţi de un grup de colindători din cadrul Colegiului Economic, după care copiii au primit darurile mult aşteptate.

Acest gen de preocupări vor fi de interes pentru Filiala noastră şi pe viitor, mai extinse şi mai diversificate. Ne dorim să fim o prezență activă nu numai în viaţa economică a județului nostru, ci şi în viaţa socială.