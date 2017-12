Marian Dima

Au trecut 3 ani de la ultimul meci oficial susţinut de echipa de eşalon secund Fortuna Poiana Câmpina în Liga a II-a, dar “cazul” este departe de a fi închis.

Retragerea finanţării din partea omului de afaceri Radu Călin şi a firmelor sale a dus, imediat, la insolvenţă, apoi, la faliment, până la finalizarea proceselor, recuperarea restanţelor, de către cei înscrişi la “masa credală”, fiind însă mult de aşteptat. Administratorul judiciar – Eurobusines LRJ SPRL – care se ocupă de “dizolvarea” societăţii, în procesul nr. 1611/105/2015, pe rol la Tribunalul Prahova trece prin “termene” privind valorificarea bunurilor clubului de mai bine de un an, numai în 2017 fiind 4 astfel de teremene de judecată, în care “cauza” s-a amânat pentru valorificarea bunurilor! Ultima “amânare” este pentru data de 15 februarie 2018 , miza principală pentru cei implicaţi fiind vânzarea stadionului “Fortuna”, de unde ar fi ceva bani de împărţit. Pe “lista de aşteptare” – însuşi Radu Călin, Mobilis SRL, Gabriela Lungu, Finanţele Câmpina, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, primăria Poiana Câmpina, Casa Tineretului Municipal Câmpina, plus antrenori (Cornel Cernea, Bogdan Aldea, Cătălin Gheorghe, Bogdan Pârvu, dflorin Stăncioiu, Aurel Stamate, Ştefan Odoroabă şi alţii), jucători (Chipirliu, Stroescu, Horia Crişan), personal administrativ – de la şofer şi contabil până la “ultimul” colaborator , precum şi firme private, “cât cuprinde”.

Acum, că vorbim despre bunurile Fortunei, principalele surse de “acoperire a datoriilor” ar fi vânzarea arenei – ajunsă acum, după cum se poate vedea, de nerecunoscut – starea de deteriorare a gazonului şi dependinţelor fiind evidentă, cât şi cea a autocarului. Pentru ambele “s-a ţinut la preţ” şi, astfel, procesul mai durează!

Arena fusese cumpărată în august 2012, cu 750.000 de ron, de la Petroutilaj Câmpina, “la licitaţie”, AS Prahova Tomşani fiind câştigătoarea (viitoarea Fortuna).

La valorificarea bunurilor, iniţial ANAF a scos la vânzare, în 2015, cei peste 25.000 de mp de teren intravilan, tribune, vestiare, garaj şi grup sanitar – practic întreg stadionul “Fortuna”, care tocmai fusese modernizat de Radu Călin, la preţul de 2.267.962 ron (peste jumătate de million de euro, fără TVA). Nu s-a găsit cumpărător, s-a mai scăzut din preţ, dar a rămas “tot în aer”. Poate la anul se rezolvă, vedem până în februarie, la următorul termen, ce va mai fi!