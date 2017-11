FC Petrolul Ploiești – FC Astra 2, astăzi, ora 19:15, Digi Sport 1

Bogdan Chitic

Liderul autoritar al seriei a III-a din Liga a III-a, FC Petrolul Ploiești, este pe punctul de a-și încheia seria meciurilor de pe teren propriu, din acest an, în cel mai frumos mod cu putință.

Într-un fost “derbi al orgoliilor”, de această dată la scară mai mică, trupa lui Tavi Grigore primește vizita vecinilor din Cartierul “9 Mai”, conduși de Marius Măldărașanu, un om “de-al casei”, care a însemnat ceva pentru formația fanion a orașului, în istoria sa de după Revoluție.

Clădită pe o bază solidă, cu multă dăruire și pricepere, povestea frumoasă a Petrolului, începută în urmă cu un an și jumătate, se apropie de finalul primului semestru din cel de-al doilea sezon. La patru puncte distanță de formația din Alexandria, cu două etape înainte de finalul turului, Cl. Tudor și colegii săi au toate motivele să spere că-și vor păstra acest ecart la intrarea în pauza de iarnă, ba, poate, chiar să-l majoreze, printr-un eventual pas greșit al grupării teleormănene, în ultima etapă, chiar pe terenul Astrei.

“Suntem pe primul loc şi ne dorim să încheiem seria meciurilor de pe teren propriu din acest tur de campionat cu o victorie. Vrem să ne atingem obiectivul, acela al câştigării celor trei puncte, şi, în plus, să oferim şi un joc agreabil, un spectacol pentru cei care vor popula tribunele stadionului.

Nu înregistrăm probleme mari de efectiv şi ne bucurăm că îi avem în pregătiri şi pe Prunescu şi Frîncu, doi jucători care au acuzat probleme medicale în ultima perioadă. Din fericire, investigaţiile pe care ei le-au făcut la clinici de specialitate n-au relevat leziuni majore, aşa încât au putut intra în programul normal de pregătire şi sunt apţi pentru jocul cu Astra”, a declarat antrenorul Tavi Grigore.

La rândul său, portarul Mirel Bolboașă a prefațat confruntarea din această seară, declarând următoarele: „Vom trata meciul foarte serios, aşa cum le-am tratat pe toate de până acum. Fiind ultimul joc de pe teren propriu din acest an, îmi doresc să avem un stadion plin. Ar fi un lucru bun pentru noi şi un factor motivaţional important.

Sper din tot sufletul să câştigăm şi cred că n-am rămas datori din punct de vedere al jocului, iar, în ultima perioadă, nici din cel al spectacolului oferit”.

Meciul Petrolul – Astra 2 va începe la ora 19:15 și va fi televizat în direct, prin intermediul Digi Sport.