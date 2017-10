Tricolorul LMV Ploiești – SCM U Craiova 3:1 (25:23, 25:15, 23:25, 25:22)

Petre Apostol

Sala Sporturilor „Olimpia”, Ploiești, spectatori: aproximativ 300.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 17 puncte: 10/22 în atac (45%), 4 ași, 3 blocaje; 81% recepție pozitivă/62% recepție perfectă (42 preluări), Pavel Dushkov 15p: 8/12 în atac (67%), 5 blocaje, 2 ași, Laurențiu Lică 15p: 14/39 în atac (36%), 1 as, Bogdan Olteanu (căpitan) 10p: 9/21 în atac (43%), 1 as; 57% recepție pozitivă/43% recepție perfectă (7 preluări), Nikita Stulenkov 8p: 3/7 în atac (43%), 5 blocaje, Cristian Bartha 2p: 2/4 în atac (50% – Philipp Kroiss 89% recepție pozitivă/78% recepție perfectă (18 preluări); Aleksandar Milivojevic 4p: 4/10 în atac (40%); 75% recepție pozitivă/63% recepție perfectă (8 preluări), Jose Carrasco 2p: 1 as, 1 blocaj, Alexander Kullo 2p: 2/4 în atac (50%). Nu au jucat Julian Bissette, Ovidiu Darlaczi.

Total echipă – 75 puncte: 52/121 în atac (43%), 14 blocaje, 9 ași, 12 erori în atac, 14 atacuri blocate, 13 erori la serviciu (97 servicii); 80% recepție pozitivă/64% recepție perfectă, 4 erori (75 preluări).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

SCM U Craiova: Bjorn Hohne 12 puncte: 9/30 în atac (30%), 2 blocaje, 1 as; 45% recepție pozitivă/12% recepție perfectă (33 preluări), Blazo Milic 6p: 2/6 în atac (33%), 4 blocaje, Aleksandar Blagojevic 15p: 13/32 în atac (41%), 2 blocaje, Bogdan Ene (căpitan) 11p: 8/18 în atac (44%), 2 blocaje, 1 as; 29% recepție pozitivă/6% recepție perfectă (17 preluări), Mirko Radevic 2p: 1/2 în atac (50%), 1 blocaj, Jani Sippola – Nikola Rosic 41% recepție pozitivă/14% recepție perfectă (22 preluări); Răzvan Olteanu 6p: 3/6 în atac (50%), 3 blocaje, Cătălin Miron 1p: 1/1 în atac (100%); 100% recepție pozitivă/33% recepție perfectă (3 preluări), Robert Călin 1p: 0/1 în atac, 1 as, Ionuț Teleleu 1p: 1/2 în atac (50%), Sanchez Valez 40% recepție pozitivă/0% recepție perfectă (5 preluări), Filip Todor – Sergio Diaconescu.

Total echipă – 55 puncte: 38/101 în atac (38%), 14 blocaje, 3 ași, 13 erori în atac, 14 atacuri blocate, 11 erori la serviciu (86 servicii); 40% recepție pozitivă/11% recepție perfectă, 16 erori (84 preluări).

Antrenori: Dănuț Pascu, Claudiu Mitru.

Arbitri: Tudor Pop (Cluj Napoca), Bogdan Stoica (București).

Observator FRV: Angeluș Cotoanță (București).

Sâmbătă seară, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești a debutat în fața propriilor suporteri în noul sezon competițional, după două evoluții în deplasare, una în Cupa României și cealaltă în prima etapă din campionat. Pornind cu pretenții la câștigarea ambelor trofee pe plan național, echipa ploieșteană nu avea decât opțiunea victoriei în meciul disputat la prima reprezentație a sezonului din Sala „Olimpia”, când a primit vizita vicecampioanei SCM U Craiova.



În plus, elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu aveau de șters din impresia negativă lăsată la primul joc din campionat, când Tricolorul LMV a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie, pe terenul echipei Steaua București.

Înainte de startul partidei, trebuie menționat faptul că fostul căpitan al echipei, Cosmin Ghimeș, retras din activitate la finalul sezonului trecut, după o carieră de succes, evoluând și în tricoul Naționalei României, a fost recompensat de către oficialii clubului ploieștean cu o plachetă înmânată de către președintele Tricolorul LMV Ploiești, Dacian Alecse.

În privința jocului, primul set a stat sub semnul echilibrului, cu greu vreuna dintre echipe reușind să se distanțeze, dar niciuna nu a depășit un ecart de două puncte. Prima formație care s-a desprins la două lungimi a fost Tricolorul LMV, grație atacurilor reușite de Lică și de Stulenkov, scor 12:10.



Dar, au urmat momente mai puțin reușite ale gazdelor, Lică ratând, iar Jorna fiind blocat, SCM U Craiova întorcând rezultatul de pe tabelă, scor 15:13. Dushkov și Lică au repus lucrurile pe făgașul normal pentru ploieșteni, care au revenit în frunte, scor 17:16. Craiovenii au găsit pe moment slăbiciunile de la fileu ale gazdelor, preluând din nou conducerea, scor 19:18, dar nu au putut să se desprindă, Olteanu, Kullo și Milivojevic (ultimii doi intrați în locul lui Lică și, respectiv, Jorna) menținând egalitatea.

Apoi, cu două erori consecutive, oaspeții au oferit șansa ploieștenilor de a prelua inițiativa și de a ajunge la două mingi de set, scor 24:22. Hohne a salvat prima șansă a gazdelor, însă Dushkov a pus punct actului, la scorul de 25:23 pentru Tricolorul LMV.

A urmat un set la discreția ploieștenilor, care au început perfect prin trei puncte la rând reușite din serviciu de Jorna, continuate de un atac al lui Lică, scor 4:0, iar Stulenkov și Bartha au mărit ecartul, scor 7:2, respectiv 8:3. Elevii antrenorului Dănuț Pascu au mai echilibrat jocul, după primul timeout tehnic, scor 8:5, dar gazdele au punctat de cinci ori la rând, desprinzându-se la opt lungimi.

Ecartul s-a menținut, apoi, între șase și opt puncte în favoarea ploieștenilor, până spre final, când Olteanu și co. au ajuns chiar și la zece puncte avans, scor 22:12, diferență înregistrată și la sfârșitul actului, scor 25:15.

Situația s-a schimbat, însă, în setul al treilea, când oaspeții au fost cei care au avut un debut mai bun, conducând cu 3:1. Jorna, Olteanu și Lică au întors rezultatul, pe moment, prin patru puncte consecutive, dar SCM U Craiova a răspuns prin trei reușite la rând. Lică, Dushkov și Milivojevic (intrat în locul lui Olteanu) au readus gazdele în avantaj, scor 10:8.

Oaspeții nu s-au lăsat intimidați, reușind să anihilize ofensiva ploieșteană, preluând inițiativa, scor 11:10. Iar oltenii s-au desprins din nou la două puncte, după cel de-al doilea timeout tehnic, scor 17:15. Tricolorul LMV a egalat în primă fază, la 17, dar o eroare a lui Milivojevic la serviciu, un atac decisiv al lui Ene și un as al tânărului Călin (internațional de juniori) au făcut ca SCM U Craiova să se desprindă la trei lungimi, scor 20:17.

Jorna a readus echipa ploieșteană la un singur punct în urmă, dar craiovenii au refăcut rapid ecartul de trei lungimi, pe care l-au gestionat bine în final, chiar dacă Tricolorul LMV a salvat două șanse de set, oaspeții impunându-se cu scorul de 25:23, după un serviciu în afara terenului al lui Lică.

În setul al patrulea, elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu au început determinați să închidă meciul fără să fie nevoie de tiebreak, ducând scorul la 7:3. Craiovenii s-au agățat, însă, de orice oportunitate, revenind în joc și egalând situația de pe tabelă la 10. Ploieștenii s-au menținut în frunte, prin punctele reușite de Dushkov, Olteanu și Lică, însă nu au putut să se distanțeze la mai mult de două lungimi.

Iar de la scorul de 18:16, SCM U Craiova a preluat conducerea pentru prima oară în acest set, după trei puncte consecutive. Un blocaj al lui Carrasco a repus echipa ploieșteană la timonă, scor 20:19, după care Milivojevic și Kullo au menținut avantajul minim, până la 23:22. Olteanu a adus, apoi, prima șansă de meci a ploieștenilor, concretizată de Carrasco, prin serviciu, care a pus punct setului la 25:22, oferind, astfel, victoria echipei gazdă, după mai bine de două ore de la startul confruntării.

Chiar dacă a fost o victorie cu maximum de puncte, trebuie accentuat faptul că nu a fost lipsită de emoții pentru ploieșteni, care s-au aflat la un pas de a ajunge în tiebreak, iar jocul a arătat destul de multe slăbiciuni pentru o echipă care se visează campioană. Evident, campionatul se află de-abia la început, astfel că mai este timp pentru ca lucrurile care nu merg să se îmbunătățească. Iar formaţia antrenată de Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu va avea parte de un test foarte bun pentru a arăta că obiectivul urmărit este tangibil, oferind replica unei pretendente la titlul național, miercuri seară, în cadrul etapei a treia din Divizia A1, anume CS Arcada Galați.