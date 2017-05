A. M.

Începând de ieri, în Sala Coloanelor de la Palatul Culturii din Ploiești, unitățile de învățământ liceal din Ploiești își prezintă ofertele pentru anul școlar 2017 – 2018, în cadrul Bursei de Valori Educaționale. La festivitatea ce a marcat deschiderea oficială a manifestării, a avut loc un spectacol susținut de elevi prahoveni și au rostit alocuțiuni reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești, ai Inspectoratului Școlar Județean Prahova şi ai Fundației PRAIS – organizatorii evenimentului, precum și reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova. Sute de tineri care vor absolvi în curând clasa a VIII-a au vizitat ieri standurile liceelor pentru a se informa în legătură cu planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, precum şi în privinţa mediilor ultimilor elevi admiși anul trecut la fiecare profil și specializare, a resurselor materiale de care beneficiază fiecare liceu, a rezultatelor elevilor la bacalaureat și la olimpiade în anii anteriori. La Colegiul Național „Mihai Viteazul”, de exemplu, pentru clasa a IX -a au fost aprobate o clasă cu filieră vocațională (volei) și nouă clase cu filieră teoretică, dintre care trei cu profil uman și șase cu profil real. Vizitatorii standului acestui colegiu au aflat că absolvenții acestuia sunt admiși în proporție de 100% la universități de prestigiu din România, din alte țări europene și SUA, rezultatele la olimpiadele județene și naționale sunt cele mai bune din județ, iar baza materială a școlii este una modernă. Colegiul Național „I.L.Caragiale” are aprobate pentru clasa a IX-a cinci clase cu profilul real și trei cu profilul uman. În ultimii ani, elevii instituției au obținut numeroase premii la olimpiade naționale și internaționale, iar o parte dintre absolvenți studiază în universități europene și din SUA. Colegiul dispune, printre altele de 32 de săli de clasă, nouă laboratoare, șase cabinete de specialitate, laborator multimedia. Colegiul Național „Al. I. Cuza” are aprobate patru clase cu profil real și trei cu profil umanist. Viitorii elevi vor găsi aici laboratoare moderne, centru de documentare, sală multimedia, sală de sport modernă și multe alte dotări. Oferta pentru clasa a IX-a a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” include: o clasă de profil real, opt clase cu profilul servicii, o clasă de învățământ profesional, iar cea a Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu”: o clasă cu profil real, trei clase cu profil tehnic, patru clase cu profil resurse naturale și protecția mediului și trei clase de învățământ profesional. În cadrul Bursei de Valori Educaționale, instituțiile de învățământ prezintă, de asemenea, ofertele pentru clasele a V–a (în instituțiile în care vor avea loc selecții pentru locurile disponibile), pentru învățământul profesional

și postliceal, dar și activitățile extracurriculare: trupe de teatru, ansambluri sportive, programe de voluntariat, cercuri cu diverse specialități, reviste liceale etc.

Vizitatorii manifestării sunt așteptați să participe în aceste zile și la o conferință cu tema „Starea de bine a tinerei generații, astăzi pentru viitor!”, la Sala Marii Uniri a Palatului Culturii. Astăzi, în intervalul orar 12.00 – 13.30, vor vorbi pe această temă scriitoarea Aurora Liiceanu, doctor în psihologie, Adina Popescu, jurnalist, redactor Dilema Veche, Ovidiu Gavrilovici, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Loredana Dinu, campioană mondială și olimpică la scrimă. Mâine, în același interval orar vor lua cuvântul: Irina Covaliu, campioană europeană la scrimă, antrenor sportiv la Clubul Dinamo, Alice Năstase Buciuța, jurnalist, fondator și redactor șef al revistei Tango. Moderator va fi Silvia Bucur – președintă a Fundației PRAIS. Festivitatea de închidere a Bursei de Valori Educaționale va avea loc joi, la ora 13.00.