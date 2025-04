Statisticile citate de The Moscow Times arată că, numai în primele două luni ale anului 2025, Rusia a înregistrat o scădere naturală a populației de aproape 119.000 de persoane, potrivit Hotnews.

Încercările Rusiei de a crește natalitatea – prin politici de promovare a „valorilor tradiționale”, măsuri mai stricte privind avortul și încurajarea de către oficiali a familiilor numeroase – par să eșueze, deoarece numărul nașterilor a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele secole.

Potrivit datelor publicate de agenția de statistică Rosstat, 195.400 de copii s-au născut în Rusia în lunile ianuarie și februarie 2025 – o scădere de 3% față de aceeași perioadă din 2024.

Declinul a fost și mai accentuat numai în luna februarie, cu o scădere a numărului de nașteri de 7,6% față de anul precedent, ajungând la 90.500 – cu 7.400 mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Unele regiuni au înregistrat scăderi și mai mari. Nașterile au scăzut cu 18,7% în Arkhangelsk, 19,4% în republica Karelia, 18,6% în regiunea Oryol, 21,6% în Kostroma și 26,6% în Smolensk.

Potrivit demografului Alexei Rakșa, citat de The Moscow Times, în primul trimestru al anului 2025 s-a înregistrat probabil cel mai mic număr de nașteri de la începutul anilor 1800, februarie marcând cea mai scăzută cifră lunară din ultimii peste 200 de ani.

Pe baza datelor preliminare ale birourilor de înregistrare, el a estimat că în martie s-au născut între 95.000 și 96.000 de copii, ceea ce ridică totalul pentru primul trimestru la aproximativ 293.000-294.000. Rosstat nu a publicat încă cifrele oficiale pentru luna martie.

În timp ce decesele din ianuarie și februarie au scăzut, de asemenea, cu 5,2%, până la 331.100, scăderea nu a fost suficientă pentru a compensa scăderea ratei natalității. Rezultatul: numai în primele două luni ale anului 2025, Rusia a înregistrat o scădere naturală a populației de aproape 119.000 de persoane.

La nivel național, decesele au depășit numărul nașterilor cu o medie de 1,6 la 1. În unele regiuni, diferența a fost și mai mare: în Kaluga și Ivanovo, de două ori mai mulți oameni au murit decât s-au născut; în Vladimir și Belgorod, raportul a fost de trei la unu. Rusia a înregistrat 1,222 milioane de nașteri în 2024, cel mai scăzut total anual din 1999 și până în prezent Această scădere bruscă ar putea remodela semnificativ demografia Rusiei, scrie The Moscow Times. Până la începutul anilor 2040, numărul copiilor și adolescenților ar urma să scadă cu 26%, ajungând la doar 20 de milioane.

Ponderea lor în populație ar scădea de la 18,5% în ­prezent la 14,2%. În același timp, se estimează că proporția rușilor vârstnici va crește de la 24,5% în prezent la aproape 27% până în 2046.