Sporul natural negativ s-a menținut și anul trecut

N. Dumitrescu

La nivelul județului Prahova, se menține situația potrivit căreia numărul persoanelor în vârstă îl depășește cu mult pe cel al tinerilor. Confirmarea a venit de la Direcția Județeană de Statistică Prahova, căreia i-am solicitat o serie de date, din care rezultă că, potrivit unei situații valabile la nivelul anului 2024, sunt zeci de localități ”îmbătrânite”, la propriu, și asta din cauza faptului că procentul persoanelor în vârstă este mult peste cel al tinerei generații, în unele cazuri chiar aproape dublu! Concret, cel mai relevant exemplu în acest caz este comuna Colceag, unde, dintre cei peste 4.371 de locuitori, procentul celor cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani a fost, anul trecut, de 13,4%, în timp ce ponderea celor de peste 65 de ani a fost de de 21,6%. De asemenea, pe lista localităților din județ în care numărul persoanelor în vârstă este mai mare decât al tinerilor se mai regăsesc: Vâlcănești (3.524 locuitori) – 20,1% persoane de peste 65 de ani, 11,9% – grupa de vârstă 0-14 ani; Cărbunești (1.591 locuitori) – 20,6% persoane de peste 65 de ani, 12,6% – până în 14 ani; Șirna (4.475 locuitori) – 20,7% persoane peste 65 de ani, 13% – tineri sub 14 ani; Drajna (5.174 locuitori) – 20,9% persoane peste 65 de ani, 13,2% – sub 14 ani; Ciorani (6.253 locuitori) – 20,9% persoane peste 65 de ani, 13,9% – sub 14 ani etc, cu mențiunea că pe această listă se regăsesc inclusiv localități din mediul urban. Mai exact, la Azuga, unde anul trecut au fost înregistrate 4.376 de persoane, procentul locuitorilor de peste 65 de ani a fost de 19,2%, în timp ce al tinerilor sub 14 ani a fost de 10,8%; la Vălenii de Munte, dintre cei 13.175 de locuitori, 19,3% erau persoane peste 65 de ani, iar al celor sub 14 ani – 14,4%, în timp ce la Boldești–Scăeni, dintre cei 11.382 de locuitori, procentul celor trecuți de 65 de ani a fost de 16,9%, iar al celor sub 14 ani – de 14,5%. Totodată, datele primite de la Direcția Județeană de Statistică Prahova mai arată că și în anul 2024 s-a menținut sporul natural negativ, adică numărul născuților-vii a fost mult mai mic decât numărul decedaților. Iar situațiile cele mai relevante în acest caz se regăsesc în prima lună a anului trecut, ianuarie, când au fost înregistrate 428 de nașteri și 1.054 de decese, dar și în luna iulie, când au fost înregistrate 454 de nașteri și 910 decese, diferențe mari, care reflectă faptul că sporul natural negativ s-a menținut în Prahova, fiind valabile și în alte luni ale anului 2024. Și anume: februarie – 312 nașteri și 877 de decese; mai – 356 nașteri și 847 decese; martie – 304 nașteri și 770 decese, noiembrie – 303 nașteri și 803 decese.