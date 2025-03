N. Dumitrescu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a făcut public faptul că în urma sesizării făcute de Primăria Ploiești, în urmă cu o lună, cu privire la suspiciuni privind numărul de kilometri facturați de compania locală de transport public – TCE Ploiești – a fost începută urmărirea penală privind ”infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și uz de fals”. Precizarea edilului a venit în contextul în care, pe de data 14 februarie a.c., Primăria Ploiești anunța că a trimis la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova o sesizare cu privire la ”posibila săvârșire a infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals în legătură cu numărul de kilometri facturați de TCE Ploiești”. Prin intermediul unui comunicat de presă de la acea dată, autoritățile locale au justificat acest demers prin intenția de a lua o serie de măsuri pentru a asigura transparența și corectitudinea raportărilor efectuate de compania locală de transport public, având în vedere faptul că, în urma unei verificări aleatorii a numărului de kilometri raportați zilnic de către TCE Ploiești, au fost identificate o serie de nereguli, în unele cazuri fiind raportări chiar și de câte 800 km/zi la un singur autobuz! Pentru a se apăra, chiar în ziua în care Primăria Ploiești anunța acest demers, respectiv la mijlocul lunii februarie a.c., și directorul TCE Ploiești, Nicolae Alexandri, a ținut să-și exprime un punct de vedere, tot prin intermediul unui comunicat de presă. ”S.C. TCE Ploiești nu a facturat niciodată kolometri fictivi. Informațiile furnizate de către primarul în funcție al municipiului Ploiești nu se regăsesc în documentele justificative care stau la baza facturării compensației lunare pentru transportul public local la nivelul municipiului Ploiești, în momentul întocmirii decontului aferent facturii. Kilometrii parcurși ce stau la baza întocmirii decontului sunt verificați de către Serviciul Planificare Monitorizare Transport al S.C. TCE S.A. Ploiești. Totodată, facem precizarea că stăm la dispoziția organelor de cercetare abilitate cu privire la toate aceste aspecte și ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice demersuri legale pentru repararea prejudiciului adus atât societății, cât și organelor de conducere ale acesteia cu privire la apariția acestor informații eronate”, se menționa în comunicatul TCE Ploiești, în vederea susținerii celor precizate fiind atașat și un răspuns, pe aceeași temă, al șefului Serviciului Planificare Monitorizare Transport, în care se menționa, printre altele, că ”Valorile maximale aferente fiecărui autobuz sunt cel mult, ocazional, în jurul valorii de 300 km/zi.” De adăugat faptul că aceasta nu este singura plângere pe care Primăria Ploiești a făcut-o la poliție împotriva conducerii TCE Ploiești. Astfel,tot luna trecută, s-a mai transmis și o altă solicitare de efectuare a unor cercetări penale suplimentare, această plângere penală venind ca urmare a unor verificări a situației bunurilor din patrimoniul Ploieștiului propuse la casare, respectiv a 23 de troleibuze Neoplan. În această situație, o comisie a municipalității a constatat că din aceste troleibuze propuse a fi scoase din funcțiune lipsesc piese, componente, scaune,oglinzi etc., iar cei de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nu au putut comunica dacă s-a ținut o evidență a acestor mișcări de componente, respectiv dacă a fost informată municipalitatea de acest lucru, în plângerea penală formulată Primăria Ploiești arătând că bunurile aparținând patrimoniului municipiului au fost degradate și aduse în stare de neîntrebuințare, fiind pricinuită o pagubă în contextul administrării sau conservării acestora.